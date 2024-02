PSV-supporters krijgen direct na afloop van duel uitstekende mededeling van Peter Bosz

is inzetbaar voor PSV in het uitduel van de Eindhovenaren in de Champions League tegen Borussia Dortmund, zo heeft trainer Peter Bosz dinsdagavond bekendgemaakt tegenover de aanwezige media. De coach van PSV had dinsdag weinig aanvallende mogelijkheden om te wisselen en is daarom blij dat Til spoedig weer terugkeert bij de wedstrijdselectie.

Til ligt er al weken uit bij PSV met een blessure, waardoor Bosz al een tijdje niet over de specifieke kwaliteiten die Til heeft als aanvallende middenvelder kan beschikken: "Die wedstrijd gaat Guus Til halen", zegt Bosz over de return tegen Borussia Dortmund. "Dan hebben we daar een optie erbij. Guus heeft als specialiteit om diep te gaan. Dat biedt ook weer mogelijkheden", wordt de trainer van de Brabanders geciteerd door De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Dinsdagavond had Bosz weinig mogelijkheden. Uiteindelijk moest de trainer van PSV Ricardo Pepi inbrengen voor Hirving Lozano, aangezien hij geen buitenspeler meer had. "Het is, denk ik, het grote verschil met de eerste seizoenshelft", geeft Bosz na afloop aan. "Ook toen hebben we wedstrijden gespeeld, waarin het na zestig minuten gelijk stond. Als je dan na zestig minuten aan beide kanten er twee frisse jongens op had kunnen brengen, kan dat het verschil maken. Ik denk dat dat vandaag ook zo had kunnen zijn."

De trainer doelt daarmee onder meer op Noa Lang (geblesseerd) en Yorbe Vertessen (vertrokken naar Union Berlin). Het tweetal zorgde met de huidige voorhoedespelers voor veel mogelijkheden, maar PSV heeft in de zelf winterstop besloten om Vertessen te laten vertrekken: "Ik heb zelf heel bewust Vertessen laten gaan, dus moet ik daar niet over klagen", zegt Bosz, die wist dat de Belg een nadrukkelijke vertrekwens had: "Het biedt ook andere jongens weer kansen, zoals een Pepi.”