'Real Madrid stemt in met opvallend verzoek Mbappé en legt nóg een contract klaar'

Real Madrid heeft volgens Spaanse media ingestemd met het verzoek van om ook zijn jongere broertje (17) komende zomer aan te trekken. De Franse superster is met De Koninklijke in onderhandeling om komende zomer transfervrij over te stappen van Paris Saint-Germain naar Madrid, terwijl ook Ethan komende zomer uit zijn contract loopt bij de Franse grootmacht.

Als onderdeel van de onderhandeling zou het kamp-Mbappé het verzoek bij Real hebben neergelegd om naast Kylian ook Ethan een contract aan te bieden. In de Spaanse voetbaltalkshow El Chiringuito de Jugones wordt gemeld dat de Madrilenen na ampel beraad hebben besloten daarmee in te stemmen. "Het voorcontract van Mbappé is twee weken geleden al getekend", zegt journalist Eduardo Inda in het praatprogramma. "Daar is het contract van Ethan de afgelopen dagen aan toegevoegd", vervolgt hij.

Ethan Mbappé maakt sinds 2017, het jaar dat zijn oudere broer overkwam van AS Monaco, deel uit van de jeugdopleiding van PSG. In tegenstelling tot Kylian komt de jongere Mbappé het best tot zijn recht als centrale of verdedigende middenvelder. Normaal gesproken speelt hij zijn wedstrijden in de Onder 19 van de Parijzenaars, maar trainer Luis Enrique gunde hem in december vorig jaar als invaller in het competitieduel met FC Metz (3-1 winst) zijn debuut in de hoofdmacht. Dit jaar mocht hij ook invallen in de bekerwedstrijden tegen US Revel (0-9 overwinning) en US Orléans (1-4 winst).

Te midden van alle geruchten besloot Enrique de oudste Mbappé afgelopen zondag in het thuisduel met Stade Rennais bij een 0-1 achterstand na ruim een uur spelen naar de kant te halen. Zijn vervanger, de Portugees Gonçalo Ramos, tekende diep in blessuretijd vanaf de penaltystip vervolgens prompt voor de late gelijkmaker. "Het is simpel: vroeg of laat moeten we eraan wennen om zonder Kylian te spelen", sprak Spaanse oefenmeester na de wedstrijd over de wissel van zijn sterspeler. "Ik ben niet van plan 'gratis' speelminuten uit te delen", vervolgde de oud-trainer van FC Barcelona en de Spaanse nationale ploeg. "Iedere speler moet zijn speeltijd zelf verdienen."