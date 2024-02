RTL7: Thomas Tuchel verspreidt broodjeaapverhaal over Matthijs de Ligt

Thomas Tuchel, de trainer van Bayern München, heeft een ‘broodjeaapverhaal’ verspreid over . Dat beweert RTL7 op basis van informatie die presentator Sam van Royen ter ore is gekomen. Tuchel beweerde dat hij De Ligt zaterdag vanwege rugklachten aan de kant hield tegen Bayer Leverkusen (3-0 nederlaag).

“Het is een aparte situatie, die van Matthijs de Ligt bij Bayern München. Volgens trainer Thomas Tuchel heeft de oud-Ajacied rugproblemen, maar volgens bronnen van onze verslaggever Sam van Royen is dat een broodjeaapverhaal”, zo schrijft RTL7. Zelf zegt Van Royen: “Thomas Tuchel zei gisteren op de persconferentie dat De Ligt last had van zijn rug, en dat hij daarom het risico niet durfde te nemen. Wij horen van betrouwbare bronnen dat Matthijs de Ligt wel fit was en gewoon kon spelen.”

De Ligt zat negentig minuten op de bank tegen Leverkusen, nadat hij in de weken daarvoor veel speeltijd kreeg. Hij was in die periode de vervanger van Kim Min-Jae, die met Zuid-Korea op de Azië Cup was. Op de persconferentie in de aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Lazio, waarin De Ligt opnieuw op de bank zit, sprak Tuchel over de ‘moeilijke’ situatie waarin de Nederlander verkeert.

“Hij heeft het moeilijk, want de concurrentie is zwaar op de twee posities achterin”, weet Tuchel. “Voor hem is niets veranderd. Hij is een geboren vechter en vond zijn plek bij Ajax en Juventus. We rekenen op hem en zullen hem nodig hebben. De concurrentiestrijd is alleen maar goed, dat hebben we nodig.”

'Gaat hij vertrekken, ja of nee?'#UCL #LAZBAY pic.twitter.com/kR4Cn627C7 — VTBL ⚽ (@vtbl) February 14, 2024