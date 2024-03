Ten Hag wil excuses van Fulham na TikTok-filmpje over belachelijke actie Bruno Fernandes

Erik ten Hag vindt dat Fulham, dat afgelopen zaterdag met 1-2 te sterk was voor zijn Manchester United, excuses moet maken vanwege het plaatsen van een filmpje op TikTok. Daarin is te zien hoe geblesseerd naar de grond gaat, maar snel weer opstaat als hij door krijgt dat de scheidsrechter hem niet met een vrije trap gaat belonen.

De socialmedia-afdeling van de Londense club plaatste het filmpje van vijftien seconden gisteren (woensdag). "Zo blij dat hij ok is", schrijft Fulham als bijschrift, gevolgd door een emoji die met zijn ogen rolt. Het betreffende fragment leidde op de wedstrijddag al tot een storm van afkeurende reacties. Het Fulham-filmpje is op het moment van schrijven ook al ruim een half miljoen keer bekeken.

Ten Hag werd donderdag op de persconferentie van zijn club geconfronteerd met de beelden, en vindt dat Fulham daarmee te ver gaat. "Ik wist dit niet. Maar als ze dat gedaan hebben, vind ik dat niet juist. Het is absoluut niet goed dat een club zo'n statement maakt. Volledig buiten de orde en verkeerd. Ze zouden hun excuses aan moeten bieden", laat de Nederlandse trainer optekenen.

United herstelde zich woensdagavond van de competitienederlaag tegen Fulham met een nipte 1-0 zege op Nottingham Forest in de vijfde ronde van de FA Cup. Zondag wacht de ploeg van Ten Hag echter een zware beproeving, als het uitduel met rivaal en stadgenoot Manchester City op het programma staat. De trainer heeft er in ieder geval alvast zin in: "Wij zijn óók aan een goede serie bezig en onze spirit is erg goed. We hebben het eerder laten zien tegen City, net als tegen Liverpool. We zullen goed voorbereid zijn. De spelers kijken er naar uit, dat kan ik ruiken."