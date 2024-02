'Barcelona heeft eerste bod op Frenkie al binnen: Engelsen willen 60 miljoen euro betalen'

FC Barcelona heeft volgens Spaanse media inmiddels een eerste bod op ontvangen. Tottenham Hotspur zou 60 miljoen euro overhebben voor de komst van de Nederlandse middenvelder, die in de zomer van 2019 nog voor 85 miljoen euro de overstap van Ajax naar Catalonië maakte.

De krant Sport schrijft op gezag van journalist Gerard Romero dat de Spurs voor De Jong een vierjarig contract klaar hebben liggen. Hij zou in Londen zijn huidige salaris in Barcelona, naar verluidt zo'n 25 miljoen euro per jaar, door bonussen kunnen behouden. Barcelona wil juist dat De Jong zijn contract, dat loopt tot de zomer van 2026, zo snel mogelijk verlengt tegen een verlaagd honorarium van om en nabij de 15 miljoen euro, zo weet de Catalaanse radiozender RAC1.

De Jong is bezig aan zijn vijfde seizoen in Catalaanse dienst. Sinds het vertrek van een aantal grote sterren, waaronder Lionel Messi, Gerard Piqué en Sergio Busquets, behoort hij tot de meer ervaren spelers in de selectie van de regerend kampioen van Spanje. Daarnaast is de Nederlander een van de absolute grootverdieners, de club vindt echter dat zijn huidige salaris niet meer past bij de 'nieuwe economische realiteit' (oftewel: financiële problemen) waarmee de club geconfronteerd wordt.

Of De Jong openstaat voor een zomers vertrek uit Barcelona valt nog te bezien. Publiekelijk heeft hij altijd volgehouden het naar zijn zin te hebben in Catalonië, bovendien kregen de middenvelder en zijn vriendin Mikky Kiemeney eind vorig jaar hun eerste kind, toen op 21 november zoontje Miles ter wereld kwam. Het Spaanse TV3 wist vorige week vrijdag echter te melden dat De Jong 'teleurgesteld' zou zijn in de sportieve vooruitzichten en open zou staan om te verkassen naar een club die de ambities en de mogelijkheden heeft om de Champions League te winnen.

In de zomer van 2022 mocht Frenkie zich ook al in Engelse belangstelling verheugen. Destijds was het Manchester United, dat eerder die zomer zijn voormalige Ajax-trainer Erik ten Hag had aangesteld, dat ver wilde gaan om de middenvelder over te nemen. Hoewel Barcelona hem probeerde te bewegen tot een vertrek, gaf De Jong destijds geen krimp. Dit seizoen is hij een van de vier aanvoerders van de club. In alle competities kwam hij deze jaargang, mede door blessures, tot 23 wedstrijden in alle competities. Volgende week speelt Barcelona de heenwedstrijd in de achtste finale van de Champions League, waarin Napoli de tegenstander is.