Nederland breekt coëfficiëntenrecord maar ziet Portugal tóch dichterbij komen

Portugal is donderdag ingelopen op Nederland op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA, al komt de huidige zesde plaats daardoor niet direct in gevaar. Door het gelijkspel van Feyenoord tegen AS Roma in de Europa League werd de Nederlandse topscore van vorig seizoen al vroeg op de avond overtroffen. Omdat Ajax vervolgens in eigen huis vervolgens in extremis ook gelijkspeelde tegen Bodø/Glimt viel Nederland ook in het tweede duel van de avond in de punten, al brachten de Portugese clubs het er iets beter vanaf.

De coëfficiënten worden berekend op basis van de laatste vijf seizoenen. Nederland stond voorafgaand aan de Europese wedstrijden van donderdag al op 59,900 coëfficiëntpunten, een evenaring van de eindstand van vorig seizoen, wat destijds een all time record betekende. Een overwinning van zowel Ajax als Feyenoord had Nederland 0,400 punt op kunnen leveren, waardoor het totaal na donderdag dus op 60,700 had kunnen staan.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord beet het spits af met een 1-1 gelijkspel tegen AS Roma. Dat levert Nederland slechts de helft van de mogelijke punten op, 0,200. Omdat Ajax ook 0,200 punt binnensleepte met het gelijkspel tegen de Noren, staat Nederland nu op 61,300 punten. De achterstand op de nummer vijf van de lijst, Frankrijk, bedroeg voor aanvang van de huidige speelronde ruim 2,5 punt. Omdat Stade Rennais onderuitging (3-0 verlies bij AC Milan) en ook Toulouse een nederlaag moest slikken (2-1 bij Benfica), terwijl RC Lens (0-0 tegen SC Freiburg) en Olympique Marseille (2-2 bij Shakhtar Donetsk) gelijkspeelden, loopt Nederland zelfs een beetje in op de Fransen, bij wie de punten door een groter aantal deelnemende clubs moeten worden gedeeld.

Nummer zeven Portugal, dat nog één club in de Champions League heeft (FC Porto) en drie in de Europa League (Sporting CP, Braga en Benfica), kruipt wel iets dichterbij. De drie laatstgenoemde clubs kwamen donderdag in actie, en deden dat met wisselend resultaat. Sporting won uit bij het Zwiterse Young Boys (1-3), maar Braga ging in eigen huis onderuit tegen FK Qarabag uit Azerbeidzjan (2-4). Benfica won dus ook (van Toulouse), dus het hele punt dat de drie Portugese clubs bij elkaar hadden kunnen spelen (vanwege het aantal Europese deelnemers was elke overwinning 0,333 coëfficiëntpunt waard) kwam er uiteindelijk niet, maar Portugal pakt toch 0,667 punten.

Welke plek is goed voor welke Europese tickets?

Plek 1 t/m 4: 4 Champions League (direct), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)

Plek 5: 3 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)

Plek 6: 2 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 1 Europa League (direct), 2 Conference League (voorronde)

Plek 7 t/m 10: 1 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 1 Europa League (voorronde), 2 Conference League (voorronde)

Plek 11 t/m 15: 2 Champions League (voorronde), 1 Europa League (voorronde), 2 Conference League (voorronde)

Plek 16 t/m 50: 1 Champions League (voorronde), 0 Europa League, 3 Conference League (voorronde)

Plek 51 t/m 55: 1 Champions League (voorronde), 0 Europa League, 2 Conference League (voorronde)