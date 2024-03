Verweij deelt bizarre 'suggestie' over Sutalo en Medic: 'Krankzinnig hoe Ajax heeft gehandeld op transfermarkt'

Volgens Mike Verweij valt het niet uit te sluiten dat Ajax afgelopen zomer enkel naar Amsterdam heeft gehaald om de deal met Dinamo Zagreb over de komst van ‘vlot te trekken’. De Amsterdammers telden drie miljoen euro neer voor de komst van Medic, die bij zijn debuut meteen een wereldgoal maakte, maar verder geen moment heeft laten zien een aanwinst te zijn. Dat geldt overigens ook voor Sutalo, voor wie Ajax volgens Verweij tien miljoen euro meer heeft betaald dan het bedrag dat Fiorentina voor hem op tafel wilde leggen.

De nummer drie van het afgelopen seizoen in Nederland moest na het vertrek van Jurriën Timber naar Arsenal op zoek naar een nieuwe defensieleider. Het kwam in die zoektocht uit bij Sutalo. De Telegraaf maakte begin juli al melding van de Amsterdamse interesse in de Kroatische verdediger, maar zijn toenmalige werkgever Dinamo Zagreb wilde hem niet zomaar laten gaan. Ajax haalde uiteindelijk eerst Medic naar Amsterdam, alvorens Sutalo een paar weken later zijn handtekening zou zetten onder een contract in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax telde minstens 20,5 miljoen euro neer voor Sutalo. Dat bedrag loopt mogelijk nog op. “Sutalo werd voor maximaal 23 miljoen euro gekocht. Fiorentina wilde hem ook hebben, maar ik heb gezien dat zij niet bereid waren om verder te gaan dan dertien miljoen euro”, vertelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Fiorentina wilde in termijnen betalen. Zwart op wit gezien heeft Ajax gewoon tien miljoen euro meer betaald voor een speler en moest daardoor waarschijnlijk ook Medic kopen, want hij was weer een familielid van de voorzitter van Dinamo Zagreb. Heel lang verhaal, maar de suggestie wordt gewekt dat Medic alleen is gehaald om de deal van Sutalo te kunnen vlottrekken”, aldus Verweij, volgens wie Ajax ‘gewoon tien miljoen euro teveel heeft betaald’ voor Sutalo.

De Kroatisch international is mogelijk niet de enige zomeraankoop van Sven Mislintat die voor ‘teveel’ geld naar Amsterdam is gekomen. “Over Tahirovic ging het verhaal dat hij voor nog geen drie miljoen euro (2,7 miljoen) was op te halen, maar daar is 8,5 voor betaald. Zelfs als er uiteindelijk blijkt dat er strafrechtelijk niets fout is gedaan, dan blijft het krankzinnig hoe Ajax heeft gehandeld op de transfermarkt”, stelt Verweij.

Kroes uit paar maanden geleden al grote zorgen

De Ajax-watcher is bovendien op de hoogte van de vermeende zorgen die Alex Kroes - sinds 15 maart jongstleden de algemeen directeur in de Johan Cruijff ArenA - een paar maanden geleden al zou hebben geuit aan het adres van de commissarissen. “De commissarissen blijken door het bezorgde lid Kroes, dus nog voordat hij begon als algemeen directeur, al gewaarschuwd voor de uitgaven van Mislintat. Hij zou hebben gezegd: waar zijn jullie nou mee bezig? Daarna zijn er nog tientallen miljoenen uitgegeven. Ik sprak iemand die meer verstand heeft van de cijfertjes bij Ajax dan ik en die is ook in de halfjaarcijfers gedoken. Daar staat dat Ajax twee keer een voorziening heeft getroffen van twintig miljoen euro.”

Volgens de bron van Verweij kan dat ‘niet anders betekenen’ dan dat Ajax bij alle uitgaande transfers heeft toegestaan dat er in termijnen wordt betaald. “Maar alle inkomende transfers zijn in één keer afgetikt. Dan kom je uiteindelijk geld tekort en moet Ajax uiteindelijk twee keer een lening afsluiten bij een bank. Dat doen banken normaal gesproken niet bij voetbalclubs, dus dat moet dan onder krankzinnige voorwaarden zijn gebeurd. Dan moet je dus gewoon echt op de blaren zitten als Ajax zijnde”, aldus Verweij.

