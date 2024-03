Arne Slot onthult wat hij tegen Orkun Kökcü over conflict met Roger Schmidt heeft gezegd

Arne Slot heeft Orkun Kökcü een berichtje gestuurd naar aanleiding van zijn interview in De Telegraaf, waarin de Turkse middenvelder zijn eigen trainer Roger Schmidt kritisch aanpakte. Het kritische interview zorgde er onlangs voor dat Kökcü door Schmidt buiten de wedstrijdselectie is gelaten.

Kökcü liet zich in gesprek met De Telegraaf-journalist Marcel van der Kraan kritisch uit over Schmidt. Dat had vooral te maken met de rol van Kökcü binnen de Portugese club, waar hij zelf niet bij mee is: “Ik heb natuurlijk wel gezien hoe andere spelers in Portugal en bij andere grote clubs in de schijnwerpers zijn gezet. Dat zorgt voor een bepaalde status. Ik heb vanaf het begin nooit het gevoel gehad dat ik belangrijk werd gemaakt”, zegt Kökcü, die vervolgens een sneer uitdeelde aan zijn trainer Schmidt. "Ook niet door de trainer! Ik ben ook niet het type dat met zijn vuist op tafel slaat of eisen stelt, maar misschien ben ik juist vanwege de rol die ik van hem kreeg wel te bescheiden geweest…”

In de uitzending Rondo op Ziggo Sport, waar Slot maandagavond te gast was, gaf de trainer van Feyenoord aan dat hij Kökcü een appje heeft gestuurd naar aanleiding van zijn interview en de verbanning door de Duitse oefenmeester: "Ik heb hem ook een berichtje gestuurd door te zeggen: Je bent te goed om van een trainer afhankelijk te zijn", zegt Slot, die in zijn periode als trainer van Feyenoord de Turkse middenvelder wist te ontwikkelen tot een absolute steunpilaar van Feyenoord.

