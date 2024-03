Bas Nijhuis heeft zich zwaar geïrriteerd tijdens Ajax tegen NEC: 'Alleen maar schelden naar mij!'

Bas Nijhuis is bij ESPN teruggekomen op de wedstrijd tussen Ajax en NEC in de Eredivisie, waarin hij het op een gegeven een de stok kreeg met . De Engelsman was het veelal niet eens met beslissingen van de arbitrage en liet dat continu merken, waar Nijhuis op een gegeven moment genoeg van had.

"Voor Henderson was Ajax tegen NEC de eerste wedstrijd dat hij aanvoerder was", begint Nijhuis in het programma Fresia en Milan parkeren de bus. "Hij moest zich bewijzen, die eerste wedstrijd dat hij aanvoerder was. Hij was heel fanatiek, alleen maar aan het schelden en tieren naar mij. Op een gegeven moment hebben ik gezegd: ja, hallo. Heb je nou in Engeland gespeeld of daar alleen maar op de bank gezeten?"



De scheidsrechter vervolgt: "Ik zei: gewoon voetballen, man! Je hebt toch ook in Engeland gespeeld, daar wordt toch ook gewoon doorgespeeld. Niet de hele tijd zeuren om iets", zegt Nijhuis, die wel opmerkt dat Henderson ondanks het teleurstellende resultaat (2-2) na afloop netjes bleef: "Na de wedstrijd komt hij (Henderson, red.) wel naar je toe en dan zegt hij: scheidsrechter, je had gelijk", kan Nijhuis zich nog herinneren.