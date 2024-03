'Arne Slot en Graham Potter in beeld bij Champions League-kwartfinalist'

Feyenoord-trainer Arne Slot en de momenteel clubloze Graham Potter zijn kandidaat om komende zomer aan de slag te gaan als trainer van Borussia Dortmund. De Duitse topclub bereikte eerder dit jaar ten koste van PSV de kwartfinales van de Champions League, maar zou vanwege de teleurstellende prestaties in eigen land desondanks op zoek zijn naar een vervanger van hoofdtrainer Edin Terzic.

Dat wordt althans gemeld door het Engelse HITC News, dat schrijft te zijn geïnformeerd dat "voormalig Tottenham Hotspur-target Slot - die Feyenoord in 2023 naar de Eredivisie-titel leidde - een potentiële vervanger van Terzic is." Slot verlengde in mei vorig jaar, na weken van geruchten over een overstap naar de Spurs, zijn contract in Rotterdam-Zuid tot medio 2026. Bovendien verdween daarbij ook de gelimiteerde transfersom, waarvoor hij voorheen zou kunnen worden weggekocht, uit zijn verbintenis.

Datzelfde medium meldt dat Potter, die een jaar geleden werd ontslagen door Chelsea, de afgelopen tijd 'een aantal kansen' heeft laten lopen omdat hij blijft zoeken naar 'de juiste job'. Ruim twee weken geleden werd in de Pantelic Podcast gemeld dat de oud-trainer van Swansea City en Brighton & Hove Albion, net als Ole Gunnar Solskjaer en Pascal Jansen, zou zijn aangeboden bij Ajax. Mocht de 48-jarige Engelsman nog kandidaat zijn om John van 't Schip deze zomer op te volgen in Amsterdam, dan zou de club dus concurrentie vanuit Dortmund kunnen gaan ondervinden.

De derde kandidaat die in bovengenoemd artikel wordt genoemd is een andere oude bekende van PSV: RC Lens-trainer Franck Haise. De 52-jarige Fransman leidde zijn werkgever in zijn debuutseizoen naar promotie naar het hoogste niveau, waarop hij Lens meteen naar de subtop van de competitie wist te brengen. Vorig seizoen volgde het voorlopige hoogtepunt toen de Noord-Franse club zich plaatste voor de Champions League door achter Paris Saint-Germain als tweede te eindigen in de Ligue 1.

