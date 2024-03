IJzersterk deelnemersveld: deze zes clubs plaatsten zich al voor de kwartfinale van de Champions League

PSV hoopt zich woensdagavond ten koste van Borussia Dortmund te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. Na het 1-1 gelijkspel in Eindhoven moet de formatie van coach Peter Bosz in Duitsland nog vol aan de bak om kwalificatie voor de volgende ronde af te dwingen. Welke clubs slaagden er al in om een startbewijs voor de laatste acht in de wacht te slepen?

Bayern München

Het bekeravontuur kwam al voortijdig tot een einde en in de competitie is de achterstand op koploper Bayer Leverkusen met nog negen wedstrijden te gaan liefst tien punten. Wil Bayern München dit seizoen nog een prijs winnen, dan lijkt dat in de Champions League te moeten gaan gebeuren. De ploeg van de vertrekkende coach Thomas Tuchel rekende in de achtste finales af met Lazio. Van harte ging dat niet. Maar na de 1-0 nederlaag in Rome was een 3-0 overwinning in eigen huis meer dan voldoende om toch nog door te gaan.

Paris Saint-Germain

Blijft hij wel of blijft hij niet? Bij PSG ging het de laatste maanden slechts over één speler: Kylian Mbappé. De aanvaller is in het bezit van een aflopend contract en heeft besloten om na dit seizoen een nieuwe uitdaging aan te gaan. Luis Enrique kiest er om die reden steeds vaker voor om Mbappé op de bank te houden, maar ook de Spaanse oefenmeester kan niet zonder hem. Dat bleek wel in het tweeluik met Real Sociedad in de achtste finales. Mbappé nam drie van de vier doelpunten voor zijn rekening en loodste de Parijzenaren zodoende hoogstpersoonlijk naar de volgende ronde.

Real Madrid

Na een teleurstellend afgelopen seizoen, waarin Real Madrid naast de landstitel én eindzege van de Champions League greep, ziet het er momenteel een stuk beter uit voor de Koninklijke. In de competitie heeft het een forse voorsprong op Girona en FC Barcelona en in de Champions League rekende het af met RB Leipzig, al ging dat zeker niet overtuigend. Met een surplus aan individuele kwaliteiten - vooral op het middenveld - is de recordwinnaar desalniettemin ook dit jaar een topfavoriet voor de eindzege.

Manchester City

Dat geldt natuurlijk ook voor Manchester City. De regerend titelhouder haalt ook dit seizoen een hoog niveau, al heeft dat in eigen land nog niet geleid tot het gewenste resultaat. Het elftal van trainer Josep Guardiola bezet in de Premier League de derde plaats, met slechts één punt minder dan Arsenal en Liverpool. Manchester City zal in eigen land zo snel mogelijk orde op zaken willen stellen, zodat het zich vol kan richten op het winnen van de Champions League. In de vorige ronde had het in elk geval geen kind aan FC Kopenhagen.

FC Barcelona

Geen Frenkie de Jong, geen Pedri en Gavi is volgend seizoen pas weer inzetbaar. Zonder de drie middenvelders was het de grote vraag of FC Barcelona wel goed genoeg zou zijn om Napoli uit te schakelen. Het antwoord was ja. Na de 1-1 in Napels kon het in Catalonië nog alle kanten op, maar mede dankzij een ijzersterk begin eindigde de return in een 3-1 zege. FC Barcelona verzekerde zich zodoende voor het eerst sinds 2020 van een plekje bij de laatste acht in de Champions League.

Arsenal

Voor Arsenal was de laatste deelname aan de kwartfinale van het miljardenbal nog véél langer geleden. Een vervolg in de Champions League hing dinsdagavond opnieuw aan een zijden draadje. Na de 1-0 nederlaag in de heenwedstrijd tegen FC Porto eindigde ook de return in het Emirates Stadium in 1-0. Ditmaal na 120 minuten, waardoor strafschoppen voor de beslissing moesten zorgen. Die nam de formatie van manager Mikel Arteta beter, waardoor het vrijdag in de koker verdwijnt voor de loting voor de kwartfinales.

De laatste twee tickets gaan naar de winnaars van het treffen tussen Borussia Dortmund en PSV én Atlético Madrid en Internazionale. De eerste ontmoeting tussen Atlético Madrid en Internazionale eindigde in een 1-0 zege voor de Italianen.