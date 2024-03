Transfer Mbappé naar Real Madrid oogst kritiek uit onverwachte hoek: 'Real heeft hem niet nodig'

Acteur en zelfverklaard Real Madrid-supporter Viggo Mortensen spreekt zich uit tégen de transfer van , die naar verwachting transfervrij gaat overkomen van Paris Saint-Germain. De Amerikaan van Deens-Noorse afkomst, vooral bekend van zijn rol als Aragorn in de Lord of the Rings-trilogie, stelt in een interview dat De Koninklijke de Franse superster 'niet nodig heeft'.

Het is inmiddels een publiek geheim dat Mbappé na de zomer het maagdelijk wit van de Spaanse topclub zal gaan aantrekken. Eerder op de zaterdag deed voormalig PSG-speler en -Frans international Jérôme Rothen uit de doeken dat de aankondiging van de transfer zal worden uitgesteld totdat zeker is dat Real en PSG elkaar niet meer kunnen treffen in de Champions League. De Madrilenen nemen het in de kwartfinale op tegen titelverdediger Manchester City, terwijl PSG bij de loting aan FC Barcelona werd gekoppeld. Tot één van beide clubs wordt uitgeschakeld, blijft het scenario mogelijk dat Mbappé zijn allerlaatste wedstrijd in het shirt van de Parijzenaars uitgerekend tegen zijn volgende werkgever in de eindstrijd van het miljardenbal gaat spelen. Er is immers ook al geloot voor de halve finales: schakelt Real de titelverdediger uit, dan treft het Arsenal of Bayern München in de halve eindstrijd, terwijl PSG een tweeluik met Atlético Madrid of PSV-beul Borussia Dortmund te wachten zou staan.

Artikel gaat verder onder video

Wat Mortensen betreft kan Real zich de enorme tekenbonus en het dito salaris van Mbappé echter beter besparen. "Real Madrid heeft Kylian Mbappé niet nodig", stelt de inmiddels 65-jarige acteur in een interview met de Franse krant La Provence. "Deze transfer is gewoon voor het ego van voorzitter Florentino Pérez", vervolgt Mortensen, die niet inziet wat de wereldkampioen van 2018 toe zou moeten voegen aan de selectie van de Spaanse grootmacht. "Ik denk dat we met Jude Bellingham en Rodrygo de spelers die nodig zijn al hebben, dus het is niet noodzakelijk. Mbappé had twee jaar geleden al naar Real moeten komen. Het is nu te laat", besluit Mortensen het onderwerp.

Met zijn kritiek sluit de acteur zich aan bij FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta. Die sprak zaterdag in een interview met de Spaanse krant Mundo Deportivo de verwachting uit dat de komst van Mbappé weleens voor onbalans kan gaan zorgen in de kleedkamer van de aartsrivaal. "Ze zullen een probleem krijgen. Je moet ook een speler verkopen, toch? Omdat ze niet allebei op dezelfde plek gaan spelen", doelde de president van de Catalanen op Rodrygo en mogelijk ook op Vinicíus Júnior, die net als Mbappé vaak vanaf de linkerkant opereert. Bovendien wordt de Fransman met afstand de bestbetaalde speler in het Santiago Bernabéu, stipte Laporta aan. "Als je hoort om welke bedragen het gaat, zal het ook de kleedkamer uit balans brengen. Dat is geen cadeau.”

