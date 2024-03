Van Basten plaagt Boulahrouz live op televisie: ‘Niet zo vervelend doen, Marco’

Khalid Boulahrouz denkt niet dat Robin van Persie openstaat voor het assistentschap bij Feyenoord. De oud-verdediger en analist van Ziggo Sport denkt dat zijn voormalig ploeggenoot van het Nederlands elftal, op dit moment hoofdtrainer van Feyenoord Onder-19, meteen mikt op het hoofdtrainerschap bij het eerste elftal.

Boulahrouz discussieert maandagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport met Marco van Basten over de trainerscarrière van Van Persie. Van Basten vraagt zich af of het voor de ontwikkeling van Van Persie als trainer niet verstandiger is om eerst assistent-trainer te worden bij bijvoorbeeld Feyenoord. “Die optie heeft hij volgens mij wel gekregen, maar daar heeft hij bewust niet voor gekozen”, reageert Boulahrouz. “Hij wil zijn eigen pad bewandelen: hij wil hoofdtrainer zijn en geen assistent.”

Boulahrouz geeft toe dat hij zelf voor een ander pad zou kiezen, waarbij hij het trainersvak in eerste instantie leert als assistent-trainer. “Ik zou dat inderdaad gedaan hebben. Ik heb daar een beetje aan mogen ruiken bij AZ. Ik heb daar enorm veel van geleerd op het hoogste niveau”, vervolgt de oud-verdediger, die in het seizoen 2021/22 assistent- en specialistentrainer was bij AZ.

“En, hoe rook het?”, vraagt Van Basten cynisch. “Het stonk niet, maar het trainersvak is niets voor mij”, antwoordt Boulahrouz, waarna Van Basten nogmaals een plaagstootje uitdeelt aan zijn collega-analist: “Jij vond het niet lekker ruiken?” Boulahrouz: “Nee, ik vond het niet lekker ruiken… Nee, niet zo vervelend doen, Marco.”