Perez hekelt gedrag Kooij: 'Hij irriteert alles en iedereen'

was na afloop van PSV – FC Twente (1-0) niet te spreken over de rol die scheidsrechter Joey Kooij vertolkte. Die keurde namelijk een doelpunt van Myron Boadu af, een beslissing waar menig tv-kijker zich niet in kon vinden.

Bij Dit was het Weekend zegt Perez dat het doelpunt van de spits van FC Twente in zijn ogen goedgekeurd had moeten worden. “De keeper komt eigenlijk te zwak en verkeerd uit, waardoor hij zelf uit balans raakt. Dit is zo licht. Ik denk wel dat de VAR er terecht van af blijft, omdat het geen overduidelijke fout is van de scheidsrechter.”

De analist is niet te spreken over de wijze waarop Kooij reageerde op het doelpunt. “Hij staat te kijken tussen vijf man, en besluit na een seconde of vijf om te fluiten. Het is echt een heel slechte scheidsrechter, die daarbovenop nog een heel slechte uitstraling heeft. Hij irriteert alles en iedereen rondom het voetbal. Hij neemt hele gekke beslissingen. Op het laatst doet hij stoer met een gele kaart omdat de ingooi wat te lang duurt (van Gijs Smal, red.) en gebaart daarna dat er een minuut wordt toegevoegd. ‘Even de aandacht op mezelf richten…’” Vervolgens richt Perez zich op zijn tafelgenoten. “Denken jullie dat er een scheidsrechter is die meer irritatie bij de spelers op het veld veroorzaakt dan Joey Kooij? Niet een partij, maar iedereen irriteert zich aan zijn handelen.”

De analist geeft ook direct aan hoe de leidsman van een wedstrijd zich volgens hem moet gedragen. “Een scheidsrechter is er om het spel te leiden, proberen de regels na te leven, het liefst onopvallend. Dat laatste gebeurt niet meer, want het zijn haast BN’ers en ze vinden zichzelf heel wat. Maar als je bij alle partijen constant irritatie oproept… Daar heeft hij wel een handje van. Het is bijna iedere wedstrijd met hem. Het zal best een leuke jongen zijn, maar ik denk dat hij geforceerd karakter wil tonen.”

Ook komt er tijdens het programma op ESPN een interview met Robin Pröper ter sprake, waarin de aanvoerder van FC Twente geen woorden vuil wilde maken over de scheidsrechter. Perez complimenteert Pröper daarover: “Goed dat hij de grotere persoon blijft, want je merkt aan alles dat hij Kooij helemaal wil afbranden. Knap gedaan.”