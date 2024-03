Veerman baalt van gemiste kansen: 'Leuk en aardig dat we in Nederland met 7-0 winnen'

PSV-middenvelder had liever een aantal goals in de Eredivisie omgeruild voor doelpunten tegen Borussia Dortmund (2-0). De Eindhovense formatie creëerde woensdagavond wel kansen, maar sprong niet goed met ze om.

Veerman noemt op RTL 7 ook het begin van de wedstrijd als reden voor de Europese uitschakeling. “We kwamen een man tekort op het middenveld, we wilden achterin niet gelijk één op één spelen. Later ging ik op aanwijzing van de trainer rechtsmidden staan. We voerden het goed uit, behalve op het begin. Na 25 minuten hadden we de wedstrijd onder controle.” Op dat moment stond de Nederlandse ploeg al met 1-0 achter, door een vroege goal van Jadon Sancho.

Artikel gaat verder onder video

PSV verloor de partij uiteindelijk met 2-0, mede door het missen van kansen. “Uiteindelijk waren we beter, maar dat telt niet in de Champions League. Kansen afmaken, dat is ook een kwaliteit. Vandaag hadden we die niet. Leuk en aardig dat we in de Eredivisie met 7-0 winnen, maar vandaag hadden we er ook vier kunnen maken.” Vooral aanvoerder Luuk de Jong had een aantal aardige mogelijkheden om te scoren.

Door de Europese uitschakeling zal PSV zich weer moeten focussen op de Eredivisie, de enige prijs die dit seizoen nog te winnen valt. In de Nederlandse competitie staat de ploeg tien punten voor op nummer twee Feyenoord. Zondag speelt PSV thuis tegen FC Twente.