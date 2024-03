Russische media in shock door arrestatie Quincy Promes: 'Deze keer zal niemand hem helpen'

prijkt donderdag op de voorpagina's van de Russische kranten, nadat woensdagavond bekend werd dat de voetballer op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie is gearresteerd in Dubai. De vooruitzichten in Rusland zijn slecht voor Promes: er wordt na de berichtgeving overduidelijk heel erg rekening gehouden met uitlevering naar Nederland.

De voetballer van Spartak Moskou, die in het verleden in Nederland uitkwam voor onder meer Ajax en FC Twente, moet een gevangenisstraf van ruim zeven jaar uitzitten. Die straf heeft de Nederlandse rechtbank Promes opgelegd wegens betrokkenheid bij cocaïnehandel en het neersteken van een familielid. Woensdagavond is Promes, die huisarrest had in Dubai waar hij met Spartak Moskou op trainingskamp was, op verzoek van de Nederlandse autoriteiten gearresteerd. Momenteel maakt Nederland werk van het uitleveren van Promes.

Artikel gaat verder onder video

Het is in de Russische media het nieuws van de dag, want Promes staat veelal op de voorpagina's en er worden zelfs liveblogs bijgehouden over de situatie van de Nederlandse voetballer. Het sportmedium Sovietski Sport ziet het niet meer goed komen voor Promes: "Deze keer zal niemand hem helpen. Een gewoon mens zou al lang in de gevangenis hebben gezeten, maar de leider van Spartak ontsprong de dans. Het lijkt erop dat de goedlachse grappenmaker er deze keer niet meer mee weg zal komen", valt er te lezen bij het Russische medium.

Advocaat Alexander Dobrovinksy heeft bij Match TV duiding gegeven over de situatie. Ook hij denkt dat Promes serieus rekening moet gaan houden met voor hem het ergste scenario: "Ja, we kunnen zeggen dat dit het eindstation voor Promes is. Spartak heeft een grote fout gemaakt door hem mee te nemen naar een trainingskamp in Dubai", stelt Dobrovinksy. Nederland heeft een uitleveringsverdrag met Dubai, waardoor het verblijf van Promes in dat land voor de Nederlandse autoriteiten een uitgelezen mogelijkheid was om de ervaren voetballer uitgeleverd te krijgen.