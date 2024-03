Slot begrijpt kritiek op Feyenoorder niet: ‘Dan hebben er vrij veel slecht gespeeld, kan ik je zeggen’

werd na afloop van de wedstrijd tegen Schotland (4-0) flink bekritiseerd. Zijn coach bij Feyenoord, Arne Slot, snapte hier echter weinig van. De trainer vond dat één foute pass te veel aandacht kreeg in de nabeschouwingen.

Slot keek de wedstrijd later terug, vanwege een vakantie, zo vertelt hij bij Rondo. “Op basis van wat ik terugzag, kon ik me niet vinden in de kritiek. Al verliest hij wel, vlak voordat hij gewisseld wordt, een bal waar een enorme kans voor de tegenstander uit ontstaat. Die mag je daar, op die plek op het veld, niet verliezen.” Wieffer verloor in de as van het veld de bal aan Scott McTominay, die op zijn beurt Lawrence Shankland vrij voor de keeper zette. De spits van Schotland schoot echter op de lat.

Artikel gaat verder onder video

Slot zag ook een aantal positieve aspecten van zijn spel tijdens deze interland, die volgens hem onderbelicht bleven. “Maar voor de rest heeft hij een aantal keer goed ballen afgepakt en verloor hij de bal weinig. Als één fout in Oranje meteen betekent dat je slecht gespeeld hebt, als dat het niveau is, dan hebben er vrij veel slecht gespeeld, kan ik je vertellen.”

Slot kreeg bijval van Ruud Gullit. “Ik ben het er ook niet mee eens. Ik vond eigenlijk dat hij als een van de weinigen zich echt kwaad maakte over hoe Oranje speelde. Hij was niet echt goed, maar Reijnders was ook niet goed, hoor. Die scoorde wel een goal en die was ‘geweldig’ las ik. Dat heb ik ook niet gezien.”

