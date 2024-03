Supporters van Ajax maken zich grote zorgen na bekendmaking wedstrijdselectie: 'Waar is hij?'

zit niet bij de selectie van Jong Ajax voor de uitwedstrijd tegen De Graafschap van maandagavond. De aanvaller keerde onlangs terug van een hamstringblessure, maar moet nu weer verstek laten gaan. De reden voor zijn afwezigheid is nog niet bekend.

Godts maakte op 1 maart na drie maanden blessureleed zijn rentree in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong Ajax tegen ADO Den Haag. Vrijdagavond mocht hij opnieuw minuten maken namens de Amsterdamse beloften, toen tegen NAC Breda. Godts staat dit seizoen op acht optredens in het eerste van Ajax, steeds als invaller. Namens Jong Ajax speelde hij veertien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin was de jonge Belg goed voor 6 doelpunten, 3 assists én 43 succesvolle dribbels.

Ondanks dat Godts slechts 14 keer meedeed in de Keuken Kampioen Divisie, voltooiden slechts vier spelers in de competitie vaker een dribbel deze voetbaljaargang: Ilias Sebaoui van FC Dordrecht (50 geslaagde dribbels in 29 duels), Ringo Meerveld van Willem II (47 geslaagde dribbels in 29 duels), Jaydon Banel (46 geslaagde dribbels in 28 duels) en Mohamed Nassoh van Jong PSV (45 geslaagde dribbels in 28 duels). Supporters zagen hem vrijdag ook mooie dribbels maken tegen NAC en deelden via sociale media de nodige complimenten uit.

Dat Godts nu weer ontbreekt, leidt dan ook tot bezorgdheid bij de fans. Onder een tweet van Ajax, waarin de wedstrijdselectie wordt bekendgemaakt, zijn met name reacties over de achttienjarige aanvaller te lezen. Sommige fans hopen dat zijn absentie een voorbode is voor minuten tegen Aston Villa op donderdag.