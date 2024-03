Van Nistelrooij kan na vertrek bij PSV weer bij grote club aan de slag als trainer

Ruud van Nistelrooij heeft een gesprek gevoerd met Club Brugge over een functie als trainer, zo weet Het Nieuwsblad. Het management van de voormalig topspits wil niets kwijt over de interesse van de Belgische topclub.

Club Brugge ontsloeg vorige week trainer Ronny Deila en is sindsdien op zoek naar een nieuwe trainer. Van Nistelrooij is clubloos sinds hij vlak voor het einde van het afgelopen seizoen opstapte bij PSV.

Van Nistelrooij was onlangs in België en inmiddels is duidelijk dat hij daar heeft gesproken met de clubleiding van Club Brugge. Hij is echter niet de enige kandidaat. Ook de Belg Karel Geraerts, momenteel trainer van Schalke 04, staat op de lijst.

Mogelijk heeft ook de aanstelling van een nieuwe technisch directeur invloed op het trainersvraagstuk. Club wil een nieuwe td aanstellen; Hugo Broos en Francky Dury werden al genoemd, maar men denkt ook nog aan alternatieven.

Club Brugge eindigde als vierde in het reguliere seizoen van de Pro League en speelt dus in de play-offs om het kampioenschap en Europese tickets. Hoe de play-offs in België werken, kun je lezen in dit artikel.

