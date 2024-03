Van 't Schip greep nét te laat in: 'Hadden de wissel al klaarstaan'

John van 't Schip heeft uitgelegd waarom hij Sivert Mannsverk niet naar de kant haalde in de ruim verloren wedstrijd tegen Aston Villa, ondanks het feit dat de Ajax-middenvelder met geel op zak nadrukkelijk leek te solliciteren naar een tweede gele en dus een rode prent. Die kreeg de Noor uiteindelijk dan ook, vlák voordat zijn trainer hem naar de kant kon halen.

ESPN-verslaggever Cristian Willaert schetst hoe Manssverk voorafgaand aan zijn tweedekaart al steeds slechter in de wedstrijd kwam te zitten. "Hij begon misschien nog wel aardig aan de wedstrijd, maar had al geel, werd steeds onzekerder en leed een aantal keer balverlies. Je zag hem eigenlijk een beetje verzuipen op dat moment. Had je niet eerder al het idee: 'We moeten hem nu wisselen'?".

Van 't Schip beaamt die lezing, maar legt uit dat de beslissing om de Noor naar de kant te halen pas net genomen was toen het al te laat was: "Niet eerder, want het gebeurde in een periode van vijf minuten. We hadden toen de wissel al klaarstaan, maar uiteindelijk kreeg hij rood en hebben we die wissel moeten veranderen", aldus de trainer.

Blessures

Daarnaast zag de oefenmeester liefst drie van zijn verdedigers geblesseerd naar de kant gaan: achtereenvolgens Ahmetcan Kaplan, Josip Sutalo én Devyne Rensch moesten de strijd in Birmingham staken. Van één van hen was al duidelijk dat hij de aankomende Eredivisiewedstrijd, zondag uit bij Sparta, niet zou gaan spelen: "Rensch is sowieso geschorst." Over de andere twee is het nog koffiedik kijken: "Dat moeten we gaan bekijken. Van Sutalo begreep ik dat hij last had van zijn hamstring, in hoeverre dat zeer ernstig is weet ik niet. En Kaplan had iets in zijn bilspier", besluit Van 't Schip.