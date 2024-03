Vink wordt moe van arbitrale blunders en stelt opvallende oplossing voor

Marciano Vink en zagen scheidsrechter Joey Kooij een twijfelachtige beslissing maken tijden PSV – FC Twente (1-0). De analisten van ESPN filosoferen erop los over hoe er minder arbitrale fouten kunnen worden gemaakt.

Tijdens Dit was het Weekend laat Vink met een komische ondertoon zijn gedachten de vrije loop. “Kunnen we niet een VAR voor de VAR installeren? Het lijkt wel met de week erger te worden. Soms zijn er momenten waarbij de VAR dingen helemaal over het hoofd ziet.”

Artikel gaat verder onder video

Perez weet niet of een dubbele VAR het probleem zou oplossen. “Dan krijgen we mensen die nog slechter zijn dan de VARs die er zitten. Slechte scheidrechters heb je overal, kijk maar naar de Conference League. Daar moeten we ook mee dealen. Het is zoals het is, ze zijn niet beter. Blijkbaar zijn dit (doelend op bijvoorbeeld Kooij, red.) de beste mensen die we kunnen vinden.”

Er bestaat op dit moment al wel zoiets als een Assistent-VAR (AVAR). Deze persoon moet met de VAR samen tot een beslissing moeten komen. Toch zijn daarmee nog niet alle fouten de wereld uit.

Een doelpunt van Myron Boadu werd tijdens PSV – FC Twente afgekeurd vanwege een vermeende overtreding van de spits op doelman Walter Benítez. Volgens veel voetbalfans was hier echter weinig aan de hand.