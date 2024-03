Wesley Sneijder: 'Steijn heeft het verkeerd gezien: hij is een van de allerslechtste spelers bij Ajax'

Wesley Sneijder ziet geen belemmeringen voor Maurice Steijn om aan de slag te gaan bij sc Heerenveen. De analist van Veronica Offside is het oneens met Jeroen Stekelenburg, die zondagavond stelde dat Heerenveen de gesprekken met Steijn moet staken.

Volgens Stekelenburg moet Heerenveen niet in zee gaan met Steijn na diens uitspraken bij Rondo. Steijn zette psychologe Annemieke Zijerveld maandag weg als ‘dat wijf van Almere’. Vier dagen later bevestigde algemeen directeur Ferry de Haan van Heerenveen dat hij in gesprek is geweest met Steijn over een trainersfunctie.

“Het was uit emotie”, zegt Sneijder over de uitspraak van Steijn. “Maurice had er later op kunnen terugkomen en het nuanceren. Maar om dan te zeggen dat je de gesprekken moet stoppen… Kap daar nou eens mee. Je mag niet meer met Maurice Steijn praten, omdat hij ‘wijf’ heeft gezegd? Dat gaat te ver, toch? We slaan door in dit land.”

Sneijder heeft Steijn in diens tijd als Ajax-trainer vaak verdedigd, maar kan niet zeggen of hij een goede trainer is. “Ik heb nooit onder hem gewerkt. In het verleden heeft hij het uitstekend gedaan, maar Ajax was geen goede match. Dat heeft aan alles gelegen, ook aan hem. Hij had misschien nooit die opmerking moeten maken dat hij geen materiaal heeft en dat hij alleen met Sutalo kon leven.”

“Dat is misschien fout geweest van hem”, beaamt de voormalig middenvelder van Ajax. “En dat heeft hij ook nog eens fout gezien, want Sutalo was een van de slechtste spelers die gisteren op het veld stond.”

Video: Wesley Sneijder snapt ophef niet over uitspraak Maurice Steijn: 'We slaan door in dit land!'