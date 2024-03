Wim Kieft is het totaal niet eens met Ajax-supporters: 'Ik vond hem heel slecht, hij viel echt tegen!'

Wim Kieft is niet onder de indruk van Ajax-middenvelder Sivert Mannsverk, zo geeft de analist van Veronica Offside aan in het programma Koffie met Kieft. Veel supporters van Ajax zijn op sociale media razend enthousiast over hoe de Noor zich manifesteert in Amsterdam, maar Kieft is het daar niet mee eens.

"Mannsverk viel tegen donderdag", begint Kieft met het analyseren van de wedstrijd tussen Ajax en Aston Villa (0-0). "Ik vond hem gisteren heel slecht. Hij leverde veel ballen in. Het niveau werd natuurlijk hoger qua tegenstand en dan moet je sneller handelen", zegt Kieft over de 21-jarige middenvelder, de juist op veel positieve reacties van Ajax-supporters kon rekenen. De fans van de nummer vijf van de Eredivisie vinden namelijk dat de verdedigende middenvelder voor rust zorgt binnen Ajax.

De middenvelder was lange tijd afwezig bij de Amsterdammers, want hij liep vlak na zijn overstap naar de Johan Cruijff ArenA een pittige blessure op. Onder oud-trainer Maurice Steijn kwam de oud-speler van Molde - die in het verleden ook nadrukkelijk in beeld was bij Feyenoord - slechts één keer in actie. Tegen FC Utrecht en Aston Villa gaf John van 't Schip hem een kans in de basis,

Ik heb een zwak voor Mannsverk. Niet de populaire flitsende vleugelspeler met panna's en scharen, waarschijnlijk lachen teamgenoten om hem omdat hij Sivert heet en net wat slungelig is en hij zal niet veel goals maken, maar kan wel een gewaardeerde kracht gaan worden. — Riemer (@ibrariemovic) March 8, 2024

Mannsverk lijkt vooralsnog niet op complimenten van Kieft te hoeven rekenen, maar er zijn Ajacieden die donderdagavond wél veel indruk hebben gemaakt op de analist. Kieft pikt er onder meer Ahmetcan Kaplan uit: "Er waren wel weer lichtpuntjes, want Kaplan is een goede speler", zegt Kieft, die ook te spreken was over Brian Brobbey: "Hij was zeer goed", besluit de analist kort maar krachtig.