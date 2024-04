Slot neemt twee mogelijke Feyenoord-debutanten mee naar uitduel in Volendam

Feyenoord reist donderdag in de personen van (18) en Givairo Read (17) met twee mogelijke debutanten af naar het uitduel bij FC Volendam. Trainer Arne Slot kan ook tegen de hekkensluiter van de Eredivisie nog niet beschikken over , die nog niet hersteld is van de kwetsuur die hem zondag ook al langs de kant hield in het met 4-2 gewonnen thuisduel tegen FC Utrecht.

Tegen de Domstedelingen viel linksback Quilindschy Hartman al na een halfuur spelen uit, naar later zou blijken met een kwetsuur die hem de rest van het seizoen én het EK van aankomende zomer gaat kosten. De verdediger voegt zich bij het rijtje geblesseerden voor wie het duel in Volendam eveneens te vroeg komt. Naast Ivanusec zijn dat Justin Bijlow, Gernot Trauner, Antoni Milambo, Gjivai Zechiёl en Alireza Jahanbakhsh, zo schrijft de Stadionclub op de eigen website.

"Mede daarom sluiten Givairo Read en Jaden Slory aan bij de wedstrijdselectie", vervolgt het artikel. Mocht het voor de zeventienjarige Read daadwerkelijk tot speelminuten komen, dan debuteert hij op een bijzondere plaats in het eerste elftal van de Rotterdammers. De rechtsback speelde tot afgelopen zomer immers in de jeugdopleiding van FC Volendam. Die club zag Read transfervrij overstappen naar Rotterdam-Zuid, en claimde tot overmaat van ramp te laat de opleidingsvergoeding waarop men wel degelijk recht had. In februari van dit jaar kwam naar buiten dat de dorsclub daarmee een bedrag van 'bijna twee ton' misliep.

Beducht

Slot toont zich ondanks het verschil op de ranglijst - Feyenoord staat stevig op de tweede plaats, Volendam dus stijf onderaan - beducht voor de wedstrijd van donderdag. "In de situatie waarin Volendam zit, is elk punt er een. Ook voor het vertrouwen in het team", stipt de oefenmeester aan. Daarbij is hij het thuisduel van 7 december nog niet vergeten: beide clubs gingen in De Kuip de blessuretijd in met een 1-1 tussenstand. Door late treffers van Santiago Giménez en Igor Paixão ontsnapten de Rotterdammers toen echter alsnog aan een blamerende puntendeling. "Die wedstrijd heeft aangetoond dat wij ons tegen geen enkele tegenstander minder scherpte kunnen permitteren", zegt Slot dan ook.

