Johan Derksen fileert trainer op niet mis te verstane wijze: 'Hij lult en lult, maar snapt er helemaal niets van!'

Johan Derksen is niet onder de indruk van de trainerskwaliteiten van Edward Sturing, zo heeft de analist van Vandaag Inside maandagavond op niet mis te verstane wijze duidelijk gemaakt in de talkshow op SBS6. De Snor vindt het zeer onverstandig hoe de coach van de Arnhemmers is omgegaan met , die op forse kritiek van Sturing kon rekenen.

Hadj Moussa meldde zich afgelopen week om 10.30 uur in de ochtend ziek, waarna Sturing tegenover de landelijke media zijn onvrede uitte over de werkhouding van de nieuwste aanwinst van Feyenoord. Het zorgde voor ergernis bij Derksen, al kreeg hij een lach op zijn gezicht toen hij naar de coach van de hekkensluiter van de Eredivisie zat te kijken: "Waar ik ook zo om gelachen heb, is om die trainer van Vitesse. Dat lult en dat lult", begint Derksen maandagavond in Vandaag Inside.

Artikel gaat verder onder video

"Hij heeft slechts één goede speler: Hadj Moussa. Die is natuurlijk dronken van geluk dat hij naar Feyenoord gaat, dus die komt te laat op de training en meldt zich te laat ziek. Hadj-Moussa is de enige die hem en Vitesse kan redden en zit op de tribune. Het interesseert de mensen geen reet of Hadj Moussa op tijd op de training is. Nee, de mensen die een kaartje kopen willen Hadj-Moussa om 14.30 op het veld hebben. Die Sturing, die snapt er helemaal niets van", is de analist duidelijk.

Derksen pleit ervoor dat Sturing op een andere manier met zijn 'beste voetballer' omgaat, aangezien Hadj Moussa een van de weinige spelers is die nog iets van het seizoen van Vitesse kan maken. Degradatie lijkt inmiddels al onontkoombaar gezien de huidige vorm. Zaterdag wacht een uitwedstrijd tegen de koploper van de Eredivisie: PSV.

