Johan Derksen begrijpt Alex Kroes niet: 'Als ík vijftien miljoen op de bank had staan, dan...'

Johan Derksen begrijpt niet dat Alex Kroes akkoord is gegaan met een terugkeer bij Ajax in de rol van titulair technisch directeur. De Snor stelt in Vandaag Inside dat de man die begin deze maand werd geschorst als algemeen directeur vanwege handel met voorwetenschap in clubaandelen, 'geen genoegen moet nemen' met deze 'degradatie'.

René van der Gijp toont zich donderdagavond juist wél positief over de ontwikkelingen die elkaar eerder op de dag rap opvolgden in Amsterdam. "Het stelt wel die achterban gerust", stipt de vaste tafelgast aan. "Zoveel gedoe, zoveel onrust... je hebt hem nu een functie gegeven als technisch directeur. Ik ben het wel eens met Wim Kieft: hij heeft geen moord gepleegd, hij heeft gewoon heel onhandig gehandeld met die aandelen. Er was wel veel onrust ontstaan als ze hem echt weggestuurd hadden, dus ik vind het wel een goede uitkomst", meent Van der Gijp.

Artikel gaat verder onder video

Derksen laat daarop een heel ander geluid horen: "Ik zou als Kroes zijnde daar geen genoegen mee nemen. Hij is als algemeen directeur aangesteld en heeft inderdaad dat foutje gemaakt, en ik vind het ook wel meevallen, het is echt een uitglijder. Ik zou dan geen genoegen nemen met een degradatie. Hij kan ook zeggen: 'Dan bedank ik voor de eer', als ík vijftien miljoen op de bank had staan, dan zou ik de eer aan mezelf houden", zegt de oud-hoofdredacteur van Voetbal International.

Bovendien voorziet Derksen een groot probleem rond Kroes' nieuwe functie in de Johan Cruijff ArenA: "Weet je wat je krijgt, met Kroes als technisch directeur?", vraagt hij zijn tafelgenoten. "Dan wordt er weer precies opgelet dat hij géén zaken gaat doen met het bureau waar hij ooit deel van uitmaakte en waar zijn partner nu nog zit (SEG, red.). Dan gaat het alweer stinken", geeft Derksen vervolgens zelf het antwoord.

