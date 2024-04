'Ik denk dat Erling Haaland niet de juiste spits is voor Manchester City'

Wim Kieft denkt dat doelpuntenfenomeen 'niet de juiste spits' is voor Manchester City. De Noorse aanvaller past met zijn kwaliteiten beter bij het spel van Real Madrid, dat The Citizens woensdagavond na een zenuwslopende penaltyserie uitschakelde in de Champions League, betoogt de analist van Veronica.

Haaland legde vorig seizoen, zijn eerste in Engelse dienst, beslag op de treble door zowel de Champions League als de Premier League én de FA Cup te winnen. Met 52 (!) doelpunten in 53 wedstrijden had de nog altijd maar 23-jarige spits daarin een buitengewoon groot aandeel. Ook in zijn tweede jaar, getuige zijn 31 treffers in 39 duels, gaat Haaland vrolijk door met scoren.

Toch zag Kieft tegen Real Madrid het bewijs dat Haaland eigenlijk niet past bij het voetbal dat Pep Guardiola zijn elftal laat spelen. "Ondanks dat hij een vracht aan doelpunten heeft gemaakt, omdat hij veel te veel wordt gedwongen in een kleine ruimte te voetballen en daarin geacht wordt ook mee te kunnen voetballen. Daar ligt zijn kracht niet, zijn kracht ligt echt in de omschakeling", analyseert de oud-spits.

"Ik heb dat ook gehad met Zlatan Ibrahimovic bij FC Barcelona (in het seizoen 2010/11, red.)", vervolgt Kieft. "Die mocht ook niet meer doen dan voorin staan, een balletje kaatsen en een balletje inkoppen. Het voetbal van Manchester City is niet ideaal voor zijn kwaliteiten." Kees Jansma haalt daarop voormalig Manchester United-aanvoerder Roy Keane aan, die met een keiharde overtreding de carrière van vader Alf-Inge Haaland beëindigde en diens zoon recent 'de kwaliteiten van een League Two-spits' toedichtte. Dat gaat Kieft echter te ver: "Nee, dit is een fenomeen. Als hij had meegedaan bij Real Madrid, in zo'n wedstrijd, dan weet je: dan liggen er ruimtes en dan is hij werelds."

