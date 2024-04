Kraay: 'We praten er bijna niet meer over, maar dát is het vervelende aan deze competitie'

Hans Kraay junior is nog altijd niet te spreken over de aanwezigheid van de vier Jong-ploegen in de Keuken Kampioen Divisie. In de strijd om de twee rechtstreekse promotieplaatsen naar de Eredivisie zou de wedstrijd tussen de huidige nummer twee, Roda JC, en Jong Ajax op 26 april weleens een hele belangrijke kunnen zijn.

Met nog vier speelronden te gaan zijn koploper Willem II (73 uit 34), nummer twee Roda JC (70 uit 34) en nummer drie FC Groningen (67 uit 34) nog altijd in een felle strijd om een Eredivisieticket verwikkeld. Ook de verrassende nummer vier, FC Dordrecht (63 uit 34) zou daar nog altijd aanspraak op kunnen maken. Bij Voetbal op Vrijdag op ESPN neemt Kraay het resterende programma van de top-drie nader onder de loep.

Artikel gaat verder onder video

Presentator Pascal Kamperman en Kraay zijn onder de indruk van het spel van Roda, dat al maanden een promotieplaats in bezit heeft. "Los van FC Groningen, die ze nog de nek om kunnen draaien", verwijst Kamperman naar de laatste speelronde, als de Limburgers het in de Euroborg opnemen tegen de noorderlingen, "kunnen ze eigenlijk niet vooral zichzelf nog de das omdoen?" Kraay beaamt dat, maar vraagt zich af of de wedstrijd tegen Jong Ajax op vrijdag óf op maandag plaats gaat vinden: "Dat scheelt even een jas, hè? Op maandagen spelen ze vaak met vier, vijf A-selectiespelers, dat is natuurlijk ook een cruciale."

Even later komt het verlossende woord: de wedstrijd vindt plaats op vrijdag 26 april. "Dat is beter", concludeert Kraay, om vervolgens toch zijn ergernis over de aanwezigheid van de vier Jong-ploegen (Ajax, PSV, AZ en FC Utrecht) nog eens uit te spreken. "We praten er bijna niet meer over, maar dát is wel het vervelende aan deze competitie. Het is geweldig dat die clubs meedoen, maar op maandagavond spelen ze met een veel sterkere ploeg thuis dan op vrijdagavond."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Perez: ‘Je hoort nu: hij is een verschrikkelijke jongen, er valt niet met hem te werken’

Kenneth Perez: 'Het is natuurlijk jammer dat je een speler contracteert een dag later hoort: wat een vervelende...'