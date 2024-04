Kritiek op Ajacied die nog geen minuut miste neemt toe: ‘De euforie was wat overdreven’

Ajax leed afgelopen zondag in De Klassieker tegen Feyenoord een historische nederlaag en op doelman Gerónimo Rulli na zakten alle spelers door het ijs, maar de kritiek richt zich na de ontmoeting in Rotterdam vooral op . Marciano Vink was zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN al hard voor de 18-jarige verdediger en het Algemeen Dagblad heeft hem opgenomen in het lijstje met ‘flops’ van de afgelopen week.

Het is het afgelopen jaar ontzettend hard gegaan mét en vóór Hato. De linkspoot debuteerde begin 2023 in de hoofdmacht van Ajax en was in de laatste weken van het afgelopen seizoen al niet meer uit de eerste elf weg te denken. Hij groeide onder de eerder dit seizoen opgestapte Maurice Steijn al uit tot onomstreden kracht en dat is na het vertrek van de Hagenaar en de aanstelling van John van ’t Schip niet veranderd. Integendeel zelfs. Hato miste tot op heden nog geen minuut en droeg in een aantal wedstrijden zelfs al de aanvoerdersband.

De centrumverdediger debuteerde in de tussentijd ook nog in het Nederlands elftal. Ronald Koeman nam Hato in november op in zijn selectie voor de laatste EK-kwalificatieduels met Ierland en Gibraltar en beloonde hem in de uitwedstrijd tegen Gibraltar voor zijn stormachtige ontwikkeling bij Ajax. Maar die is de laatste weken, zo niet maanden een beetje tot stilstand gekomen. Hato was in het dramatische seizoen van de Amsterdammers lang één van de weinige, zo niet het enige lichtpuntje, maar ook hij ontsnapt inmiddels niet meer aan de malaise.

“We hebben hem heel erg bewierookt in het begin. Jonge jongen, deed het ontzettend goed. Maar er is de laatste maanden echt een attitude, een houding en ook met name heel veel fouten ingeslopen”, was Vink afgelopen zondag een paar uur na De Klassieker al kritisch op de Ajax-verdediger. Het Algemeen Dagblad laat er eveneens geen misverstand over bestaan. “De aanvankelijke euforie rond de jonge Ajacied was wat overdreven. Laat wel vaker steken vallen in oriëntatie en positionering”, zo leest het in de krant van donderdag. Het dagblad bespreekt wekelijks de ‘staat van Oranje’ en doet dat door drie ‘tops’ en ‘flops’ uit te lichten. Hato is deze week een van de ‘flops’, evenals zijn ploeggenoot Steven Bergwijn. “Ook Ajax had een aanvoerder in De Klassieker, maar van Bergwijn werd niets vernomen. Nou lag dat niet alleen aan hem, maar hij nam het dolende team niet op sleeptouw.”

Zowel Hato als Bergwijn zal de afgelopen tijd hebben gedroomd van deelname aan het EK, maar voor beiden ligt een uitnodiging voor het eindtoernooi in Duitsland momenteel niet voor de hand. Hato was tijdens de laatste interlandperiode van het vorige kalenderjaar nog van de partij, maar hoefde zich vorige maand niet te melden bij Oranje. Bergwijn ontbrak wegens een blessure, al is het de vraag of hij indien fit wél was opgeroepen door Koeman. De vleugelaanvaller beleeft na zijn teleurstellende eerste seizoen in Amsterdam ook een matig tweede jaar. In 27 wedstrijden in alle competities was hij goed voor negen doelpunten en vijf assists.

