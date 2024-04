Aboutaleb maakt zich grote zorgen over De Klassieker en doet oproep aan supporters

Ahmed Aboutaleb maakt zich al zorgen over de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip. Komende zondag staat de altijd beladen Klassieker op het programma in de Eredivisie. Uitsupporters zijn al verboden bij de wedstrijden tussen de twee clubs, maar de burgemeester van Rotterdam kan niet zeggen of het affiche altijd met supporters afgewerkt zal worden.

Eind 2021 werd de spelersbus van Ajax bekogeld met vuurwerk, waardoor de Amsterdammers vorig jaar met een anonieme bus aankwamen. Als er weer incidenten zullen plaatsvinden op de dag van de wedstrijd, kunnen supporters op een gegeven moment geweerd worden. “Het is dan waarschijnlijk niet meer aan mij, maar als het weer misgaat zal mijn opvolger zich moeten beraden op hoe nu verder. Het kan toch niet waar zijn dat een bus zoveel emoties oproept? Het is denkbaar dat de driehoek in de toekomst een rekensom zal maken van wat dit ons allemaal kost”, legt Aboutaleb uit tegenover het Algemeen Dagblad.

“Ik maak me zorgen over die wedstrijd. Al sinds jaar en dag hebben we er geen uitsupporters bij, maar het wil maar niet lukken om Feyenoord - Ajax rustig te krijgen. De laatste keren vooral rond de aankomst van de spelersbus van Ajax. We hebben de laatste keer een paar honderd agenten moeten mobiliseren om de komst van die bus mogelijk te maken. Nou ben ik niet vies van een paar agenten, maar dit is te belachelijk voor woorden”, vertelt Aboutaleb, die de noodklok luidt.

Aboutaleb vraagt goed gedrag van de Feyenoorders zondag. “Ik doe een dringend beroep op supporters om zich te gedragen. We hebben die capaciteit voor allerlei andere dingen nodig. Ik kan geen agenten uit de hemel toveren. Ik hoop echt van harte dat deze wedstrijd enkel en alleen door de spelers en op het veld wordt beslecht. Hoe mooi zou het zijn als we gewoon weer met thuis- en uitpubliek alle wedstrijden kunnen spelen, en niet dat er nog verdergaande maatregelen nodig zijn? Een lege Kuip zou helemaal treurig zijn. De twaalfde man hoort bij het voetbal. Oók bij Feyenoord - Ajax”, besluit hij.

