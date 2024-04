Scheidsrechter wordt met klem geadviseerd per direct einde te maken aan loopbaan als arbiter

Voormalig zaakwaarnemer René Wagelaar adviseert scheidsrechter dat Bas Nijhuis per direct te stoppen met fluiten en zich te richten op zijn carrière in de mediawereld, zo geeft de analist aan in het programma Voetbaltijd, waarin ook Sjaak Polak te gast is. Wagelaar vindt dat de arbiter uit Enschede er zo nu en dan een potje van maakt als scheidsrechter.

In het programma Voetbaltijd wordt de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord in de Eredivisie besproken. Gedurende deze wedstrijd kwam er veel kritiek op Nijhuis, die in de ogen van veel mensen slecht floot en te veel liet doorgaan in Sittard. Wagelaar vond dat ook en heeft al langere tijd moeite met de 47-jarige leidsman: "Nijhuis denkt dat hij de grote ster is en alles kan maken, maar dat kan niet. Wat hij bij Fortuna Sittard tegen Feyenoord deed, dat kan natuurlijk echt niet. Hij bepaalt zijn eigen regels en lapt alles aan zijn laars", vindt Wagelaar.

De analist, die in het verleden onder meer de zaakwaarnemer was van een aantal spelers van FC Twente, adviseert zijn streekgenoot per direct te stoppen met fluiten in Nederland: Mijn advies zou zijn: stop ermee en zorg ervoor dat je zelf een tv-zender krijgt. Hij is niet meer scheidsrechter-waardig. Hij doet zijn eigen ding, is druk met alles om het fluiten heen", doelt Wagelaar op de televisieoptredens en lezingen die Nijhuis doordeweeks uitvoert. Ook op het veld maakt Nijhuis geen indruk op hem: "Ik vind hem ook zulke rare beslissingen nemen. Ik vind het zo vaak discutabel. Ik vind hem niet zo goed", besluit een kritische Wagelaar.

Polak, op dit moment trainer van FC Lisse, is het niet helemaal eens met zijn collega-analist: "Het is gewoon een topscheidsrechter. Hij heeft natuurlijk een boerderij en doet andere dingen, maar ik kan mij niet voorstellen dat hij er met zijn gedachte niet bij is."

