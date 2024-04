Slot kan lachen niet inhouden na vraag van Kraay: 'Dat zou wel bijzonder zijn'

Feyenoord-trainer Arne Slot moet voorafgaand aan de bekerfinale tegen N.E.C. lachen om een vraag van ESPN-verslaggever Hans Kraay junior over spits . Kraay wil van de oefenmeester weten of de Mexicaan weleens 'dankjewel' zegt voor het aanhoudende vertrouwen dat Slot in hem heeft.

Giménez verkeerde voor de winterstop in blakende vorm, getuige onder meer zijn dertien (!) treffers in de eerste negen speelronden van de Eredivisie. Na de winterse break wil het echter een stuk minder vlotten: in dertien competitiewedstrijden liet de spits het net nog maar drie keer bollen. Toch behield de Mexicaan immer zijn plek in de startelf van de regerend landskampioen.

Artikel gaat verder onder video

"Het zou wel bijzonder zijn als hij op mijn deur klopt en zegt: 'Dankjewel, trainer'", reageert Slot dan ook op de vraag van Kraay. "Het is niet dat ik dénk dat hij er in grote wedstrijden staat, hij heeft aangetoond er in grote wedstrijden te staan. En ik heb al vaker uitgelegd: als je niet volledig tevreden over welke speler dan ook zou zijn, dan moet je het gevoel hebben dat zijn vervanger het veel beter zou doen."

Daarmee doelt Slot op de Japanner Ayase Ueda, die in 32 wedstrijden in alle competities nog niet verder kwam dan twee treffers namens Feyenoord. "Nou moet ik wel eerlijkheidshalve aangeven dat Ueda de laatste weken wel een veel betere indruk maakt dan de keren daarvoor dat hij mocht invallen of starten." Kraay wil vervolgens weten of Slot in Ueda dé nieuwe aanvalsleider van Feyenoord ziet mocht Giménez deze zomer een transfer gaan maken. "Zeker", antwoordt de trainer daarop resoluut. "Hij zal niet de eerste speler zijn bij Feyenoord die, als hij gaat spelen, sterker en beter wordt. Op de training hebben we heel vaak gezien dat hij héél makkelijk het net vindt."

De statistieken die Ueda dit seizoen kan overleggen schetsen een heel ander beeld, maar Slot plaatst daar wel een kanttekening bij: "Hij zal nog wel een stap moeten maken in zijn agressiviteit zonder bal, maar dat is een stap die veel spelers maken als ze meer gaan spelen. Over zijn scorend vermogen heb ik op basis van het verleden, en de trainingen, geen enkele twijfel. Die wedstrijden zijn ook vaak beperkt tot tien minuten of een kwartiertje, dus ik vind dat dat wel een vertekend beeld geeft."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Perez: ‘Je hoort nu: Hadj-Moussa is een verschrikkelijke jongen, er valt niet met hem te werken’

Kenneth Perez vraagt zich af of men bij Feyenoord geschrokken is van de heisa rondom Anis Hadj-Moussa.