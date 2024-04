Slot benoemt grote smet op gewonnen bekerfinale: 'Compleet waardeloos'

Feyenoord-trainer Arne Slot toont zich na de met 1-0 gewonnen bekerfinale tegen N.E.C. verbolgen over het feit dat de eindstrijd tot twee keer moest worden stilgelegd. Na een kwartier spelen dirigeerde scheidsrechter Serdar Gözübüyük beide ploegen voor het eerst naar de kant omdat het zicht op het veld vanwege het vele vuurwerk op de tribunes behoorlijk werd beperkt. Na rust kwam de wedstrijd opnieuw stil te liggen, nu omdat er naast het veld een brandje moest worden geblust.

Hans Kraay junior vraagt Slot voor de camera's van ESPN naar zijn mening over de stilleggingen. "Wat we daar allemaal van vinden, compleet waardeloos", veroordeelt de trainer de gebeurtenissen in de veertiende en de 55ste minuut. Daarna trekt hij een parallel naar de halve finale van vorig seizoen, die werd stilgelegd nadat toenmalig Ajax-middenvelder Davy Klaassen vanaf de tribunes door een voorwerp werd geraakt.

Artikel gaat verder onder video

"Toen ging de energie er ook een beetje uit", vergelijkt Slot die wedstrijd met de eindstrijd van vandaag. "We zaten er net lekker in. Maar: ik vond, toen we terug naar buiten kwamen, zaten we er nog steeds lekker in. Maar in de tweede helft vond ik het een heel ander Feyenoord. Eigenlijk werd het door de rode kaart nog een moeilijke wedstrijd voor ons, want daarvoor vond ik dat we veel beter voor de dag kwamen."

Gevraagd naar de spelers die hij het meest dankbaar is voor het over de streep trekken van de voorsprong, is Slot duidelijk: "De eerste die je moet noemen is Timon Wellenreuther, denk ik. Heel rustig, hij pakte een paar uitstekende ballen." Daarnaast zag de oefenmeester na rust nog een speler opstaan: "In de tweede helft vond ik dat Quinten Timber het voortouw nam in de agressiviteit, het fanatisme en het duels winnen. Ik kan me een moment in de zestien herinneren dat hij een tackle zet, dus daarom nam hij het team, vond ik, mee."

