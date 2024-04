Vandaag Inside neemt ingrijpende en unieke beslissing na aanvaring van Johan Derksen

Mediadeskundige Victor Vlam heeft het programma Vandaag Inside deze week een opvallende beslissing zien nemen. Na de aanvaring tussen Johan Derksen en Merel Ek, die ontstond door vermeende racistische uitlatingen van de oud-voetballer tegen een politicus, zijn Ek en haar collega Sam Hagens een hele week niet uitgenodigd bij het programma. Een unicum.

In de podcast De Cummunicado's bespreekt Vlam de afwezigheid van Ek en Hagens in het programma Vandaag Inside: “Volgens mij is het in de geschiedenis van Vandaag Inside nog nooit eerder gebeurd dat zowel Ek als Hagens een week lang niet in dat programma te zien zijn geweest. Dat roept dus direct vragen op. Er was heel veel politiek nieuws, dus alle reden dus om ze daar aan de bar te hebben", legt Vlam uit.

De mediadeskundige denkt dat het programma de beslissing heeft genomen om Ek en Hagens uit voorzorg niet te laten aanschuiven bij Vandaag Inside. Onlangs botste Ek met Derksen in de uitzending wegens de vermeende racistische uitlatingen van Derksen richting Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop. Nadat Ek hier kritiek op had, noemde De Snor de journaliste van SBS6 onder meer een 'blaag die aan het leuteren was'.

“Ze (Talpa, red.) zullen hebben gedacht van: laat ze deze week maar eventjes niet aanschuiven om te voorkomen dat het uit de hand gaat lopen", denkt Vlam, die kritisch is op Johan Derksen: "Eigenlijk is het gewoon zo dat Derksen compleet in zijn hemd wordt gezet door de jonge honden van het programma. Ek heeft deze confrontatie glansrijk gewonnen, net zoals zij eerder confrontaties met Johan heeft gewonnen", besluit Vlam.

