'Feyenoord-reserve wil vechten voor nieuwe kans en zet oude club in de wachtkamer'

Slavia Praag hoopt deze zomer te kunnen bewegen tot een terugkeer, maar de Tsjechische aanvallende middenvelder houdt de boot voorlopig af. De speler hoopt na het vertrek van Arne Slot naar Liverpool onder diens opvolger voor een nieuwe kans bij Feyenoord te kunnen vechten.

Dat meldt het Tsjechische iSport althans. "De terugkeer van Lingr naar Slavia is op dit moment hoogst onwaarschijnlijk", leest het. "De middenvelder wil onder de nieuwe trainer, mogelijk Brian Priske, strijden voor meer speelminuten", geeft het medium op als reden. De Deen Priske leidde Slavia's stadgenoot en rivaal Sparta Praag afgelopen seizoen voor het tweede jaar op rij naar de Tsjechische titel en is serieus in beeld om Slot te vervangen in De Kuip.

Artikel gaat verder onder video

De 25-jarige Lingr werd afgelopen zomer voor een transfersom van vier miljoen euro door Feyenoord overgenomen van Slavia. In Rotterdam-Zuid moest de Tsjech het in zijn debuutseizoen echter vooral van invalbeurten hebben. In de winterstop heeft Slavia reeds een poging ondernomen de speler terug te halen, maar die wilde niet na een halfjaar alweer vertrekken.

Deze zomer zou Slavia een nieuwe poging willen ondernemen. Lingr wil echter eerst afwachten of hij onder Slots opvolger wél een basisplaats weet af te dwingen. "Mocht hij ook die niet kunnen overtuigen, dan kan een terugkeer naar Tsjechië in de tweede helft van de zomerse transferperiode besproken worden", weet iSport. Voor het zover is neemt Lingr met zijn vaderland deel aan het Europees Kampioenschap. De Feyenoorder, die vooralsnog dertien wedstrijden voor Tsjechië speelde, maakt deel uit van de definitieve selectie die in groep F de strijd aangaat met Turkije, Georgië en Portugal.

