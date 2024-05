Koeman aangenaam verrast door fitheid: ‘Heb het idee dat hij negentig minuten kan spelen’

Ronald Koeman is aangenaam verrast door de fitheid van . De aanvaller had voorafgaand aan de voorgaande twee eindtoernooien veel last van blessures en miste ook dit seizoen het laatste deel van de competitie. Desondanks heeft de bondscoach er vertrouwen in dat Depay veel minuten kan maken.

“Goed”, geeft Koeman tijdens zijn persconferentie aan als hem wordt gevraagd hoe het met Depay gaat. “Ik vond hem in de periode maart al redelijk fit worden. Ik vind hem nu – en daar zal ik heel voorzichtig in zijn, want daarna is hij vanuit de periode maart natuurlijk ook weer geblesseerd geraakt – heel fit. Hij heeft twee dagen meegetraind.”

Artikel gaat verder onder video

De bondscoach weet wel dat Depay recent niet veel heeft gespeeld bij zijn club Atlético Madrid. “Hij heeft niet genoeg minuten gekregen in de laatste fase van de competitie. Maar ik denk dat hij met de twee oefenwedstrijden die we hebben op 6 en 10 juni klaar is voor de eerste wedstrijd. Hij oogt heel fit. Hij moet ook weer een club zoeken, dus misschien helpt dat voor het EK”, doelt Koeman op het transfervrije vertrek van de aanvaller uit Madrid.

Koeman verwacht dat Depay er beter voor staat dan voor de afgelopen twee eindtoernooien, waarvoor de aanvaller klaargestoomd moest worden. “Ik weet niet precies hoe het met het WK in Qatar was. Maar zoals ik hem nu zie, met de twee oefenwedstrijden en de vele trainingen die we nog hebben voor de eerste wedstrijd, heb ik het idee dat hij negentig minuten kan spelen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Koeman verbijstert Oranje-fans: 'Maatsen niet, maar hij wel? Een regelrechte schande!'

Niet alle fans van Oranje zijn te spreken over de definitieve EK-selectie van Ronald Koeman.