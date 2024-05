Zirkzee ziet fraai seizoen in de Serie A beloond worden met individuele prijs

is in de prijzen gevallen in Italië. De 23-jarige spits van Bologna is uitgeroepen tot het grootste talent van de Serie A in het afgelopen seizoen. Een mooie erkenning voor de Nederlander, die ondanks zijn goede prestaties in Italië niet is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor het EK van komende zomer.

Zirkzee was afgelopen seizoen een van de sterkhouders bij Bologna, dat zich verrassend wist te kwalificeren voor de Champions League. De Italiaanse club staat momenteel op een derde plaats in de Serie A en de ploeg kan het spelen in het miljardenbal niet meer ontgaan. Zirkzee was in 34 wedstrijden voor Bologna goed voor elf doelpunten en vijf assists.

Artikel gaat verder onder video

De prestaties van Zirkzee in de Serie A zijn ook bij andere clubs niet onopgemerkt gebleven. Zo ziet Juventus in de voormalig Bayern München-spits de ideale aanvalspartner voor Dušan Vlahović. Ook Borussia Dortmund, Arsenal en Newcastle United zouden wel oren hebben naar de diensten van de Nederlandse spits.

