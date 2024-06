Van der Meijde heeft geen contact meer met Genee: ‘Vind het wel goed zo’

Andy van der Meijde heeft geen contact meer gehad met Wilfred Genee sinds het einde van Veronica Offside. De voetbaltalkshow van Genee, Van der Meijde, Wesley Sneijder en Wim Kieft werd eerder deze week beëindigd door Talpa.

Waar dinsdag naar buiten kwam dat Veronica Offside tijdens het nieuwe voetbalseizoen niet meer terugkeert op tv, wist Van der Meijde dit al langer. “Ik vond het een leuk concept, maar het was allemaal te netjes”, geeft hij aan in gesprek met Shownieuws. “Er wordt op zaterdag geanalyseerd, er wordt op zondag geanalyseerd en dan wordt er op maandagavond ook nog een keer bij ons geanalyseerd. Daar zitten mensen niet op te wachten.”

Van der Meijde weet wat de mensen juist wel willen zien. “De mensen willen gewoon leuke verhalen horen en een beetje lachen”, legt hij uit. “Dan gaan we weer over wedstrijden praten, wat iedereen het hele weekend al heeft gehoord. Vandaar dat het niet doorgaat. Ik vind het wel jammer, want ik zat daar écht op mijn plek.” Waarom Talpa het programma heeft geschrapt, snapt hij volledig. “Ik begrijp het 100.000 procent. Ja, mensen willen net als met VI ook andere verhalen. Het hoeft niet altijd over voetbal te gaan, maar hier ging het gewoon over: ‘Ja, Jantje staat buitenspel en hij had moeten wisselen in de 83ste minuut’, ofzo. Ja, dat weet iedereen wel, toch?”

Overigens heeft de oud-voetballer nog geen contact gehad met de rest van de mannen achter de gestopte talkshow. “Ik vind het wel goed zo. Ik heb een leuke tijd gehad met Wilfred, met Wesley en met Wim, maar ik vond het te braaf. Dan krijg je dit”, besluit hij. Aan de andere kant hoopt Genee nog altijd dat het programma in het najaar tóch op tv zal verschijnen. “We onderzoeken nog allerlei opties”, liet hij weten aan het ANP.

Andy van der Meijde over stoppen Veronica Offside

