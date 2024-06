Hélène Hendriks waarschuwt Bas Nijhuis: 'Pas nou op, ik denk dat je dadelijk niet meer in Amsterdam kunt komen'

Bas Nijhuis is blij dat NAC Breda volgend seizoen na een absentie van vijf jaar terugkeert in de Eredivisie. De scheidsrechter laat zich in De Oranjezomer lovend uit over de beleving in het Rat Verlegh Stadion, die wat hem betreft in Nederland alleen wordt overtroffen door die in het stadion van Feyenoord, De Kuip. Presentatrice Hélène Hendriks komt daarop lachend met een waarschuwing voor de Twentse arbiter.

NAC verzekerde zich afgelopen zondag van promotie, door uit bij Excelsior met 4-1 te verliezen. Na de 6-2 thuiszege van vijf dagen daarvoor was dat nipt voldoende om de Kralingers over twee wedstrijden de baas te blijven, en daarmee te veroordelen tot degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. Hendriks, bekendstaand als supporter van de Brabanders, liet zich in de uitzending van maandagavond al uit over de enorme spanning waarin ze gezeten had toen Excelsior een 4-0 voorsprong nam en daarmee de forse uitnederlaag virtueel ongedaan had gemaakt.

De goal waarmee Casper Staring vervolgens iets terugdeed namens NAC bleek echter uiteindelijk beslissend in het tweeluik, waardoor de Bredase club volgend seizoen weer op het hoogste niveau actief zal zijn. Nijhuis vindt de club absoluut een aanwinst voor de Eredivisie. "Als je daar naartoe gaat, het Avondje NAC. Want ze moeten niet op zondagmiddag spelen, ze moeten gewoon een avondje. Volgens mij wordt er nergens zoveel bier gedronken als daar."

"Ik zeg altijd", vervolgt Nijhuis, "De Kuip heeft de meeste beleving, maar daarna komt NAC wel op een goede plek." Hendriks reageert met een kwinkslag: "Pas nou op, ik denk dat je dadelijk niet meer in Amsterdam kunt komen." De scheidsrechter blijft echter bij zijn vergelijking: "De druk in De Kuip, die beleving die daar heerst. Of het nou Feyenoord tegen De Graafschap is of tegen Ajax, dat is altijd hetzelfde. Dat is eigenlijk bij NAC ook, die kunnen achterstaan, maar dan blijven ze achter het team staan."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jack van Gelder wijst naar tafelgast Oranjezomer: 'De grootste azijnzeiker van Nederland'

Jack van Gelder noemt een andere tafelgast van De Oranjezomer 'de grootste azijnzeiker van Nederland'.