Belgische voetbalbond neemt nu al een beslissing over toekomst bondscoach Tedesco

Domenico Tedesco hoeft ook bij eventuele voortijdige uitschakeling op het Europees Kampioenschap in Duitsland niet te vrezen voor zijn baan als bondscoach van België. De Italiaans-Duitse keuzeheer ligt onder vuur na de matige prestaties van de Rode Duivels in de groepsfase, maar zal zijn contract tot en met het Wereldkampioenschap van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada ‘gewoon’ mogen uitdienen.

Dat schrijft Het Nieuwsblad althans. België was op voorhand de grote favoriet om de groep met verder Oekraïne, Roemenië en Slowakije winnend af te sluiten, maar in de eerste wedstrijd ging het meteen mis. De Rode Duivels verloren verrassend met 0-1 van Slowakije. Ze herstelden zich met een 2-0 overwinning op Roemenië, maar stelden in de laatste groepswedstrijd tegen Oekraïne opnieuw teleur. Door een doelpuntloos gelijkspel greep België naast de groepswinst en daardoor wacht in de achtste finales een confrontatie met Frankrijk, dat op het WK van 2018 in Rusland al een gigantische tik uitdeelde in de halve finale (1-0).

Artikel gaat verder onder video

Niet alleen de resultaten, maar ook het vertoonde spel in de groepsfase leidt tot kritiek in België. “De magere 4 op 9 waarmee de Rode Duivels zich in een makkelijke groep pas als tweede plaatsten voor de volgende ronde op het EK ligt een deel van de publieke opinie zwaar op de maag. Dan worden tactische keuzes in vraag gesteld en ook de geselecteerde basisspelers zijn onderwerp van discussie”, zo vat Het Nieuwsblad de stemming in België samen. “Woensdag in Stuttgart werd de bondscoach zowaar uitgefloten toen hij enkele wissels doorvoerde. Het is voor de bondstop, waar Pascale Van Damme vandaag als voorzitster herkozen wordt, allemaal geen reden om Tedesco in vraag te stellen. Integendeel.”

Volgens de krant wordt de bondscoach in informele gesprekken ‘volop verdedigd’. “Er wordt ons door meerdere bronnen binnen de voetbalbond verzekerd dat het contract tot 2026 zal worden uitgediend. De Italiaanse Duitser is op dit moment ook allerminst van plan zijn contract op te zeggen. De voetbalbond ziet het bredere plaatje en wil niet alleen afgaan op de resultaten en prestaties op dit EK in Duitsland”, zo klinkt het. De voetbalbond zou zeer te spreken zijn over de ‘kwaliteit’ en ‘professionaliteit’ van de technische staf van Tedesco. “De kwalificatie zonder nederlaag voor het EK in Duitsland leverde Tedesco in maart een contractverlenging op, tot en met het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Dat hij tegelijkertijd de selectie gedeeltelijk verjongde en vernieuwde leverde hem naast die kwalificatie veel krediet op.”

Maar in Duitsland zal het tegen Frankrijk een stuk beter moeten om kwalificatie voor de kwartfinales af te dwingen. De Rode Duivels werden afgelopen woensdag na het teleurstellende optreden tegen Oekraïne door hun eigen fans nog getrakteerd op een striemend fluitconcert. Kevin De Bruyne wilde zijn meegereisde landgenoten in eerste instantie nog bedanken, maar omdat de fluitconcerten aanhielden, nam hij zijn teamgenoten mee naar binnen. Jan Vertonghen vertelde verrast te zijn door de reactie van het publiek.

