Ronaldinho komt met bizarre verklaring voor opmerkelijke uitspraken over Braziliaanse ploeg

De Braziliaanse legende Ronaldinho zorgt voor een bizarre plottwist, ruim een week nadat hij via Instagram een opmerkelijke post over de nationale ploeg van Brazilië de wereld inslingerde. De oud-speler van onder meer FC Barcelona schreef onder meer geen enkele wedstrijd van O Seleção op de Copa América te gaan bekijken, maar naar nu blijkt waren zijn woorden onderdeel van een reclamecampagne voor een deodorant-merk.

"Dit is misschien wel een van de slechtste teams die we in de recente geschiedenis hebben gehad", liet de inmiddels 44-jarige Ronaldinho vorige week onder meer weten. "Er zijn geen gerespecteerde leiders, maar vooral middelmatige spelers", legde hij de vinger op de zere plek. "Ik volg voetbal al sinds ik een kind ben, nog lang voordat ik zelf dacht aan een carrière als speler, en ik heb nog nooit zo'n dramatische toestand gezien. Er is geen liefde voor het shirt, er is geen pit en bovenal: er is geen voetbal", vervolgde Ronaldinho, alvorens te verklaren geen Copa-wedstrijden van Brazilië te zullen gaan bekijken.

De uitspraken van de Ballon d'Or-winnaar van 2005 leidden tot veel beroering in het Braziliaanse voetbal. Raphinha, speler van Ronaldinho's vroegere club Barcelona en deel uitmakend van de Copa América-selectie van de Brazilianen, liet zelfs weten de uitlatingen niet te kunnen begrijpen, al hield hij vol Ronaldinho te zullen blijven respecteren als één van zijn idolen.

Inmiddels heeft Ronaldinho in een reactie op Instagram onthuld dat zijn post deel uitmaakte van een campagne van deodorant-merk Rexona. "Ik zou het Braziliaanse voetbal nooit in de steek laten. En ik zou dit soort dingen nooit zeggen", schrijft de wereldkampioen van 2002. "Deze woorden komen in werkelijkheid van echte Braziliaanse fans, dit is een comment die ik op internet zag", vervolgt Ronaldinho, die zijn landgenoten juist oproept achter de nationale ploeg te blijven staan. Dat is ook het onderwerp van de betreffende reclamecampagne, 'Rexona laat je niet in de steek'.

