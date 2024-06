Dit is waarom PSG in de clinch ligt met Kylian Mbappé en loon al maanden niet heeft betaald

krijgt al maanden geen salaris meer van Paris Saint-Germain. Het probleem tussen de twee partijen zou liggen bij het gentleman's agreement wat er is gesloten, waarbij Mbappé beloofde dat de Parijse club geld zou ontvangen bij zijn vertrek.

Eerder werd al bekend dat Mbappé sinds april niet meer betaald is door de club uit de Franse hoofdstad. Volgens Blast Info is het echter nog erger: zij stellen dat er sinds februari geen euro meer naar de bankrekening van de superster is overgemaakt. Het zou hierbij gaan om een bedrag van rond de 100 miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

Real Madrid nam de Franse buitenspeler annex spits voorafgaand aan het EK transfervrij over van PSG. Twee seizoenen eerder leek Mbappé al de overstap te maken naar de Spaanse hoofdstad, maar toen tekende hij uiteindelijk bij in Frankrijk. Vorig zomer bevond de club zich weer in een moeilijke situatie: de superster verkopen of hopen dat hij opnieuw bij zou tekenen. Het gebeurde alle twee niet, maar om dit te compenseren schudden de beide partijen elkaar de hand toen zij zich vonden in een gentleman's agreement.

Mbappé zei toe dat Paris Saint-Germain op de een of andere manier een financiële boost zou krijgen, mocht hij toch op een gegeven moment de club verlaten. Dit blijkt nu echter niet het geval te zijn, waardoor de Franse club op zijn teentjes getrapt is. Om dit te verrekenen, houden zij het salaris in van Mbappé. En dat niet alleen, volgens Blast Info is er de afgelopen maanden ook duidelijk sprake geweest van intimidatie in de richting van de nieuwe Galáctico, waaronder de eis richting trainer Luis Enrique om hem niet meer op te stellen. Voor 30 juni, de laatste dag van zijn contract in Parijs, hopen de partijen een oplossing te vinden.

