Driessen en Verweij hekelen ophef: ‘Waarom daar zo overspannen over doen?’

Valentijn Driessen en Mike Verweij begrijpen niets van de enorme ophef die is ontstaan over de Oranjefans die geschminkt waren als Ruud Gullit. Op social media en in de buitenlandse media wordt het gezien als racisme en dat vinden de journalisten van De Telegraaf belachelijk, zo laten ze weten in de podcast Kick-off Oranje.

Driessen weet dat presentator Pim Sedee een van de look-a-likes heeft gesproken voor een video voor De Telegraaf. "Er zit totaal geen enkele kwade bedoeling bij. Je vraagt ook nog of hij de kopbal van 1988 even na wil doen. Dan wordt zo'n filmpje opgestuurd naar de krant en dan zit daar iemand en die roept: daar zetten we een streep door, want wij vinden dat dit niet kan. Belachelijk gewoon, want Ruud Gullit zelf die is er super-enthousiast over. Dat kan ik mij heel goed voorstellen.”

De journalist ziet er dan ook geen kwaad in. “Als je met zo'n rastapruik loopt, er zitten twee vegen schoensmeer op iemands gezicht en dan wordt er gezegd dat het riekt naar racisme. Weet ik veel waar het allemaal naar riekt, maar dan denk ik: het gaat echt helemaal nergens over.”

Driessen benadrukt nogmaals dat Gullit het een prachtig eerbetoon vond. “Zo zag ik het ook direct nadat jij had gezegd dat je dat filmpje had gemaakt, maar dat dat alweer door iemand op de krant in de prullenbak werd gedaan”, aldus een kritische Driessen.

“Dat komt omdat alles zogenaamd gevoelig is”, reageert Verweij. “Volgens mij is iedereen totaal overspannen als het over dit soort dingen gaat. Want wat was er nou gebeurd als de nadruk alleen op de goal van Van Basten was komen te liggen en niet op de goal van Gullit? Dan waren er ook weer mensen gaan zeuren van: waarom wordt Gullit overgeslagen? Dus dit is toch gewoon een prachtig eerbetoon. Gelukkig wordt er via via ook zo gereageerd door Ruud zelf.”

Volgens Sedee is het vaak zo dat de meest markante spelers worden uitgelicht, waarbij Gullit het meest aansprekende toonbeeld is. “Hij was de eerste speler van Nederlandse afkomst die met een Europese prijs in zijn handen stond”, erkent Driessen. “Geweldig natuurlijk als je het over diversiteit en inclusiviteit hebt, want Gullit is de belichaming van dit alles. Dus waarom daar zo overspannen over doen? Dat begrijp ik echt niet.”

Verweij kan dat beamen. “Ruud is het toonbeeld van integratie, want je vindt nergens anders een Surinamer met zo'n plat Amsterdams accent”, geeft hij aan. Als het aan Driessen ligt dan krijgt het eerbetoon aan Gullit gewoon een vervolg. “Ik hoop dat in de Oranjeparade de zweetbanden worden afgedaan en dat iedereen met een Ruud Gullit-kapsel, een rastakapsel gaat lopen.”

Verweij vreest wel dat deze ophef ten koste gaat van de echte discussie over racisme. “Dat moet echt kiezelhard worden aangepakt, maar als je dan dit soort dingen ook gaat benoemen dan zegt iedereen: stop even met dat racisme. Als je zo doorslaat, dan komt de aandacht niet meer op het echt belangrijke te liggen en dat is racisme de wereld uitkrijgen”, besluit hij het onderwerp.

