Engelse media zien weinig aanknopingspunten: 'Bijna eruit door een stel veteranen...'

De Engelse media zijn niet te spreken over de moeizaam gewonnen achtste finale Engeland - Slowakije (2-1 n.v.). De Britten kropen door het oog van de naald door een laat doelpunt van Jude Bellingham, nadat de ploeg van Gareth Southgate amper iets had laten zien gedurende de hele wedstrijd.

"Uit de dood opgestaan", kopt The Sun. "Na 95 minuten puur drama leek Engeland met de staart tussen de benen naar huis te moeten. Voor het doelpunt van Bellingham was er geen schot op doel geweest, uitschakeling was terecht geweest. Er waren zoveel slecht presterende spelers, het is een wonder dat Southgate niet leek te willen wisselen. Het leek alsof ze waren vergeten hoe ze moesten voetballen. Als we de volgende wedstrijd niet beter spelen, sturen de Zwitsers ons naar huis."

Bij The Times vinden ze het belangrijk om Southgate vooral nog wat trapjes na te geven. "Dit hoorde dus blijkbaar allemaal bij het plan", schrijft de krant over enkele opmerkelijke wissels. "Bukayo Saka op linksback, slechts één middenvelder, Ivan Toney in de spits en verre inworpen om Slowakije het vuur na aan de schenen te leggen. Alsof Southgate wilde zeggen: 'Geen zorgen, blijf kalm: ga zo door, Engeland.'"

Het is niet leuk om naar wedstrijden van Engeland te kijken, maakt The Times nog maar eens duidelijk. "Het voetbal dat Engeland speelt is mindblowing, in de negatieve zin van het woord. We hebben meer vragen dan antwoorden. Hoe kan een team met Ballon d'Or-kandidaten, recordverbrekers en Spelers van het Jaar weer zo onsamenhangend spelen? Hoe waren ze zo dicht bij de uitschakeling tegen een stel veteranen en Slovan Bratislava-spelers?"

Bij de Daily Mail kon je de opluchting op de website bijna proeven. "Poeh, we zijn door..." De focus lag hierbij ook op weer op de tegenstander. "Slowakije staat 40 plaatsen lager op de UEFA-ranking dan Engeland, op de 45ste plek, bijna een beschamende uitschakeling." Verder kreeg de wedstrijd van de Engelsen meerdere roman-achtige titels. "Een echte Jekyll and Hyde-wedstrijd", terwijl de krant repte ook over een 'Lazarus-comeback'.

