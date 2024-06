ESPN zet vier oud-Eredivisiespelers in beste elftal groepsfase EK

ESPN heeft op basis van data het beste elftal van de groepsfase van het Europees Kampioenschap in Duitsland samengesteld. Het Nederlands elftal is daarin niet vertegenwoordigd, maar vier spelers van andere landen die een verleden in de Eredivisie hebben, wisten daarin wél een plek weten te veroveren.

In het centrum van de verdediging is plaats voor de Deen Joachim Andersen, die tussen 2013 en 2017 onder contract stond bij FC Twente. Van alle spelers op het EK heeft de stopper - die tegenwoordig onder contract staat bij Crystal Palace - het hoogste percentage gewonnen kopduels. In liefst 85 procent van de gevallen troeft Andersen zijn tegenstander af in de lucht, nét iets meer dan onze eigen Virgil van Dijk (84,6 procent) en de Portugees Nuno Mendes (81,8 procent).

Als beste linksback van de groepsfase komt de Turk Ferdi Kadioglu uit de bus gerold. "Hij is al een tijd niet meer de stijlvolle aanvallende middenvelder zoals hij ooit debuteerde bij N.E.C.", schrijft de betaalzender. De speler van Fenerbahçe blijkt uit alle EK-gangers de meeste kansen uit open spel te hebben gecreëerd: tien stuks. Daarmee laat Kadioglu de Duitser Joshua Kimmich (negen) en onze eigen Cody Gakpo (acht) achter zich.

Op het middenveld vinden we in de persoon van Christian Eriksen een tweede Deen - en de derde ex-Eredivisionist - terug. De oud-speler van Ajax, momenteel uitkomend voor het Manchester United van Erik ten Hag, bijkt van alle EK-gangers betrokken te zijn geweest bij de meeste kansen: 23 stuks. Daarmee troeft de nummer 10 onder meer Kevin De Bruyne (21) en Cristiano Ronaldo (achttien) af. Ook in dit lijstje zit Gakpo overigens niet ver van de top: de Liverpool-aanvaller was in de groepsfase betrokken bij vijftien kansen, waardoor hij samen met Romelu Lukaku op de vijfde plaats bivakkeert.

De vierde en laatste speler met een Eredivisieverleden in het ESPN-elftal van de groepsfase is, niet geheel verrassend, de Georgiër Georges Mikautadze. De man die Ajax na een rampzalig verlopen halfjaar alweer verliet mag zich met drie treffers namens de EK-debutant voorlopig topscorer van het toernooi noemen.

Het team van de groepsfase op basis van data! 1️⃣1️⃣



❌ Geen Nederlanders

🔝 Denemarken, Duitsland en Georgië hofleverancier pic.twitter.com/WnYDl1wSNT — ESPN NL (@ESPNnl) June 28, 2024

