Franse oud-scheidsrechter velt oordeel over afgekeurde goal: ‘Vrij duidelijke mening over de situatie’

Het doelpunt van tegen Frankrijk had moeten tellen, zo vindt de Franse oud-scheidsrechter Stéphane Lannoy. De enige treffer van het duel werd afgekeurd nadat werd besloten dat op moment van uithalen hinderlijk buitenspel stond.

“Ik heb een vrij duidelijke mening over de situatie”, geeft Lannoy aan in de podcast L’After Foot van RMC Sport. “Wat mij betreft, had dit doelpunt moeten tellen. Er zijn verschillende dingen te zeggen over dit soort buitenspelsituaties. Wanneer een speler zich in buitenspelpositie bevindt in de buurt van de keeper, zijn de eerste vragen die gesteld moeten worden of de speler het gezichtsveld van de doelverdediger belemmert en of hij in de baan van de bal staat.”

“In deze situatie is dat niet geval”, gaat de voormalig arbiter verder. “Hij hindert het zicht van Mike Maignan op het schot ook niet. Hij kan ook dicht bij de doelman staan en hem verhinderen te duiken, wat in deze situatie ook niet het geval lijkt te zijn. Ik denk dat de scheidsrechter van mening is dat de nabijheid van de Nederlander bij Mike Maignan hem hinderde bij het duiken. Niet de zichtlijn, maar het duiken.”

Desondanks besloten scheidsrechter Anthony Taylor en VAR Stuart Attwell om een streep door de treffer te zetten. Dat kwam de leiding op flinke kritiek te staan van Ronald Koeman, Virgil van Dijk én de Engelse media. Ook op social media werd onvrede over de keuze van de Engelsman geuit. Bas Nijhuis is juist van mening dat de beslissing van Taylor wel de goede is.

