Go Ahead Eagles stuit in tweede voorronde Conference League op nummer twee van Noorwegen

De tegenstander van Go Ahead Eagles in de tweede voorronde van de Conference League is bekend. De winnaar van de play-offs gaat het opnemen tegen SK Brann uit Noorwegen.

Bij de Conference League-loting, die woensdag werd verricht in het Zwitserse Nyon, hadden de Deventenaren een geplaatste status, waardoor een dubbele confrontatie met FC Kopenhagen (Denemarken), dat afgelopen seizoen nog verraste in de Champions League door zich te kwalificeren voor de knock-outfase, St. Mirren FC (Schotland) en de winnaars van Atlètic Club Escaldes (Andorra) - F91 Diddeleng (Luxemburg) en FK Auda (Letland) - B36 Tórshavn (Faeröer eilanden) op voorhand al uitgesloten was.

Artikel gaat verder onder video

Wel konden de Deventenaren stuiten op SK Brann, BK Häcken (Zweden), Cliftonville FC (Noord-Ierland) en de winnaars van FCB Magpies (Gibraltar) - Derry City FC (Ierland) en Valur (IJsland) - KF Vllaznia (Albanië). Het is dus SK Brann geworden.

De wedstrijden in de tweede voorronde van de Conference League worden gespeeld op 25 juli en 1 augustus, net als die in de voorrondes van de Europa League. Daarin werd Ajax een uur eerder gekoppeld aan het Servische Vojvodina Novi Sad. Als de Eagles de tweede ronde doorkomen, dan wacht een derde ronde én een play-off voordat de club verzekerd is van een plaats in het hoofdtoernooi.

Wat weten we van SK Brann?

De tegenstander van de Eagles eindigde in het voorbije seizoen dus als nummer twee in de Noorse competitie, achter landskampioen FK Bodø/Glimt. In het momenteel lopende seizoen, dat in volle gang is, staat Brann na dertien speelronden op dezelfde positie. De club kwam in het verleden in Europees verband uit tegen vier Nederlandse clubs: PSV, FC Twente, NEC en AZ. Alleen de Eindhovenaren wisten een dubbele confrontatie met de Noren niet te overleven: in het seizoen 96/97 sneuvelde PSV in de achtste finale van de Europa Cup II (2-2 thuis, 2-1 verlies uit). Afgelopen seizoen nam AZ het in de voorrondes van de Conference League ook al op tegen Brann. Na een 1-1 gelijkspel in het AFAS Stadion eindigde de return in Noorwegen in een 3-3 gelijkspel. AZ trok na strafschoppen echter aan het langste eind.