Grote zorgen bij Frankrijk: drie basisspelers laten groepstraining schieten

Waar het Nederlands elftal zich zonder persoonlijke problemen voorbereidt op de kraker tegen Frankrijk, is het bij de tegenstander van komende vrijdag zeer de vraag wie allemaal wel en niet beschikbaar zullen zijn. Bondscoach Didier Deschamps zag maandag tegen Oostenrijk uitvallen met een gebroken neus en kon woensdag tijdens de groepstraining geen beroep doen op verdedigers , én .

Ronald Koeman zag in de aanloop naar het Europees Kampioenschap veel spelers wegvallen met blessureleed en ook de Fransen kampen met fysieke ongemakken. Deschamps moest al een paar weken voor de start van het eindtoernooi een streep zetten door de naam van Lucas Hernández. De verdediger van Paris Saint-Germain raakte in de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund zwaar geblesseerd aan zijn knie. Deschamps heeft achterin dusdanig veel te kiezen dat het wegvallen van Hernández niet voor al te grote problemen zorgde, maar twee dagen voor het duel met Oranje ziet het er in de achterhoede niet heel goed uit voor de Fransen.

Frankrijk boekte maandag tegen Oostenrijk weliswaar een 1-0 overwinning, maar zag in de slotfase Mbappé uitvallen met een gebroken neus. De aanvoerder, die woensdag wel zijn opwachting maakte op het trainingsveld maar niet met de groepssessie meedeed, is niet de enige die niet ongeschonden uit de strijd met de Oostenrijkers is gekomen. Volgens L’Équipe deed Upamecano twee dagen voor de kraker tegen het Nederlands elftal wegens een spierprobleem niet mee aan de training. Upamecano vormde maandag nog het centrale duo met Saliba, maar ook de mandekker van Arsenal is een vraagteken voor vrijdag. Volgens het Franse medium kwam hij niet verder dan een paar rondjes om het veld. Ook Theo Hernández trainde niet mee. Hij bleef aan de rand van het veld op zijn fiets.

Zo beleeft Frankrijk een allesbehalve vlekkeloze voorbereiding op het treffen met Oranje. De ontmoeting in Leipzig begint vrijdag om 21.00 uur. Naast Mbappé lijken ook Upamecano, Saliba en Hernández dus een vraagteken voor de clash om de koppositie in groep D.

À deux jours du match des Bleus face aux Pays-Bas, les deux défenseurs centraux Dayot Upamecano et William Saliba ne participeront pas à l'entraînement de l'équipe de France ce mercredi. https://t.co/7rMZTZ18Sn #Euro2024 pic.twitter.com/ffSXEoxyeP — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 19, 2024

