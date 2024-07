Derksen haalt uit het niets keihard uit naar Virgil van Dijk en Nathan Aké

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor het optreden van en tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag. Zowel Van Dijk als Aké sprak zijn ongenoegen uit over de manier waarop door de media werd aangepakt na afloop van het laatste groepsduel van het Nederlands elftal met Oostenrijk op het Europees Kampioenschap in Duitsland. Derksen is klaar met het ‘gezeur’ van de Oranje-internationals.

Het Nederlands elftal leed dinsdag een pijnlijke nederlaag tegen Oostenrijk (2-3), maar in de nasleep ervan gaat het vooral over Veerman. De middenvelder mocht tegen het Alpenland voor de tweede keer dit EK aan de aftrap verschijnen, maar zakte volledig door de ondergrens en werd door Ronald Koeman al in de eerste helft naar de kant gehaald. De Nederlandse pers liet er vervolgens geen misverstand over bestaan. Zo stelde Valentijn Driessen zelfs dat het na de vroege wissel van Veerman gedaan is met diens interlandcarrière.

Aké sprak vrijdag tijdens de persconferentie zijn ongenoegen uit over enkele ‘comments’ in de media. Die gingen volgens de verdediger van Oranje en Manchester City ‘te ver’. Van Dijk sprong zijn teamgenoot bij en haalde onder meer de uitspraak over het vermeende einde van de interlandloopbaan van Veerman aan. Derksen kan zich echter niet vinden in de uitlatingen van Aké en Van Dijk. “Dan vind ik het zo zwak met die Veerman dat er een persconferentie is en de twee aanvoerders van het Nederlands elftal daar louter gaan zitten jammeren omdat de media weer zo hard over Veerman hebben geoordeeld”, zo zei Derksen zaterdagavond in Vandaag Inside Oranje.

“De trainer neemt een keiharde beslissing. De media geven dat weer en dan krijg je dat de columnisten gaan recenseren”, vervolgde de mediapersoonlijkheid. “Die hebben er geen woord verkeerd aan geweid, want die jongen (Veerman, red.) had hopeloos gefaald. Dan denk ik: hebben jullie nooit iets anders te vertellen dan zeiken en zeuren over de media?”, richt Derksen zich kritisch tot Van Dijk en Aké, respectievelijk de eerste en tweede aanvoerder van het Nederlands elftal. Van Dijk krijgt ook dit EK veel kritiek over zich heen en Derksen laat andermaal blijken geen fan van te zijn. “Het zijn allemaal van die jongens met zelfbenoemde sterallures die allemaal van die jaknikkers om zich heen hebben”, zo klonk het.

