Nathan Aké hekelt Nederlandse media en verdedigt Veerman: 'Sommige comments gingen te ver'

en hebben zich gestoord aan de harde uitlatingen vanuit de media richting . De middenvelder van PSV en het Nederlands elftal had afgelopen dinsdag in de afsluitende groepswedstrijd tegen Oostenrijk weer een basisplaats, maar zakte door het ijs en werd door Ronald Koeman al in de eerste helft naar de kant gehaald. Aké is van mening dat sommige opmerkingen in de media ‘te ver’ gingen.

Veerman had zich dinsdag tegen Oostenrijk dolgraag willen revancheren voor zijn teleurstellende optreden tegen Polen, die hem zijn basisplaats kostte in de tweede groepswedstrijd tegen Frankrijk. Maar de Volendammer zat geen moment in de wedstrijd en moest nog vóór het rustsignaal al plaatsmaken voor Xavi Simons. “Iedereen weet dat dit erbij hoort, zulke wedstrijden. Ik denk dat iedereen weleens zo’n wedstrijd heeft gehad. De groep is gewoon met hem. Iedereen weet welke kwaliteiten hij heeft, hoe goed hij is”, stak Aké vrijdagmorgen op de persconferentie Veerman een hart onder de riem.

“Ik denk dat het goed was dat gisteren (donderdag, red.) de families er waren en je je even kunt afsluiten van het voetbal”, voegde de verdediger van Manchester City en het Nederlands elftal er nog aan toe. Veerman kreeg zowel tijdens als na afloop van het duel met Oostenrijk bakken met kritiek over zich heen. Zo suggereerde Valentijn Driessen dat Veerman zijn slechte beurt tegen Oostenrijk zijn einde in het Nederlands elftal betekent en Wim Kieft denkt dat de middenvelder voorlopig niet meer op speeltijd hoeft te rekenen. Aké heeft zich flink gestoord aan die ‘comments’. “Die gingen voor mij iets te ver”, zo klonk het.

NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg begreep niet meteen op welke opmerkingen Aké doelde. Van Dijk sprong zijn teamgenoot bij. “Vooral richting Joey natuurlijk. Dat het einde verhaal is, klaar is Kees en hij nooit meer voor Oranje kan spelen. Persoonlijk naar hem toe is dat heel pijnlijk. We kunnen allemaal een slechte wedstrijd spelen. Niet iedereen heeft alleen maar pieken, moeilijke momenten zitten er natuurlijk ook tussen”, sprak de aanvoerder. “Ik denk dat het voor hem een hele zware avond was. Voor ons allemaal, maar voor hem vooral. En natuurlijk, hij speelde niet goed. Maar goed, één wedstrijd definieert een speler natuurlijk niet voor de rest van zijn carrière.”

